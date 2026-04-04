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Vincent Kompany, desconcertado ante los extravagantes pantalones cortos de Serge Gnabry, cubiertos con el rostro de su compañero del Bayern de Múnich
Un extraño homenaje en Friburgo
El ambiente era electrizante tras el gol de la victoria del Bayern en el último minuto en Friburgo, donde protagonizaron una remontada extraordinaria para convertir una desventaja de dos goles en una victoria por 3-2. Las escenas posteriores al partido dieron un giro inesperado durante la vuelta de honor de los jugadores; cuando la plantilla se acercaba a la afición visitante para celebrar los tres puntos cruciales, se vio a Gnabry poniéndose unos pantalones cortos que un aficionado había lanzado al campo.
La prenda en cuestión distaba mucho de ser un artículo oficial del club, ya que presentaba un estampado repetitivo con el rostro de Goretzka. Gnabry pareció tomárselo con humor, riendo mientras chocaba los cinco con el propio Goretzka, mientras que el defensa Josip Stanisic se sumó a la diversión sosteniendo una pancarta con motivos de Goretzka que también había llegado al campo desde las gradas.
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Kompany se quedó sin palabras
Mientras los jugadores disfrutaban de ese momento de diversión, el entrenador Vincent Kompany se quedó perplejo cuando se sacó el tema a colación durante la rueda de prensa posterior al partido. El técnico belga tuvo dificultades para asimilar la descripción del atuendo elegido por su delantero y se preguntó si se habría perdido algo en la traducción.
«¿Llevaba unos pantalones con la cara de Goretzka?», preguntó Kompany, visiblemente perplejo. Sacudiendo ligeramente la cabeza, añadió: «Quizá mi alemán aún no sea muy bueno, pero tengo la sensación de que no he entendido la pregunta». Fue un momento de confusión poco habitual para el entrenador, que, por lo demás, se ha adaptado rápidamente a la vida en Baviera.
La atención se centra ahora en el Real Madrid
Kompany se mostró decidido a desviar la conversación del vestuario de Gnabry y volver a centrarse en el fútbol de alto nivel que le espera a su equipo en la Liga de Campeones. Con el enfrentamiento de cuartos de final contra el Real Madrid en el horizonte, el ex capitán del Manchester City prefirió hablar de cuestiones tácticas en lugar de la ropa diseñada por los aficionados.
Con una sonrisa, Kompany dijo a los periodistas: «Pueden preguntarme lo que quieran sobre el Real Madrid ahora mismo, pero sobre este tema no tengo ni idea. Lo siento». A pesar de la perplejidad del entrenador, el incidente sirvió como prueba del buen ambiente que reina en el equipo mientras se prepara para su gran enfrentamiento europeo.
- AFP
El futuro de Goretzka sigue siendo incierto
La demostración pública de cariño por parte de la afición y sus compañeros de equipo llega en un momento emotivo para Goretzka. Se espera que el centrocampista abandone el Allianz Arena este verano, ya que no está previsto que se renueve su contrato actual. Aunque en el pasado ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores de la afición, en Friburgo no hubo rastro alguno de ello.
Goretzka siempre ha mantenido su compromiso con el club, pero su etapa en Múnich parece estar llegando a su fin. Al menos durante una tarde, fue el centro de atención por todas las razones correctas, aunque hiciera falta un extraño par de pantalones cortos de Gnabry para demostrar lo mucho que le valoran el vestuario y la afición.