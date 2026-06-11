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VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Adhe Makayasa

Traducido por

¡Vincent Kompany consigue a su hombre! El Bayern de Múnich logra un «gran avance» en su intento por fichar al defensa alemán por 65 millones de euros

Fichajes
Bayern Múnich
V. Kompany
N. Brown
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
Alemania

El Bayern Múnich está cerca de cerrar su primer gran fichaje del verano tras avanzar en las negociaciones con el Eintracht Fráncfort. El club bávaro ha alcanzado un acuerdo preliminar para fichar al defensa alemán Nathaniel Brown, jugador solicitado por el entrenador Vincent Kompany.

  • El Bayern está a punto de cerrar un fichaje estrella

    Las negociaciones entre Max Eberl (director deportivo del Bayern) y Markus Krosche (director deportivo del Frankfurt) avanzaron rápido tras semanas de conversaciones. Según BILD, los dos clubes de la Bundesliga han acordado un paquete de hasta 65 millones de euros (56 millones de libras), con bonus por objetivos. Esa cifra récord convertirá al jugador de 22 años en uno de los fichajes más caros de la historia del club más laureado de Alemania.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Kompany lidera la presión defensiva

    Solo queda definir el marco del acuerdo antes del anuncio oficial. El Bayern prefiere un traspaso con muchos bonos, mientras que el Fráncfort quiere una cifra fija más alta. Kompany impulsa el fichaje, pues ve en la estrella del Fráncfort un jugador ideal para jugar de lateral o más adelantado en la banda izquierda.

  • Unas negociaciones fluidas evitan un lío

    El club quiere agilizar los trámites, en contraste con la larga negociación del verano pasado por Nick Woltemade, quien fichó por el Newcastle procedente del Stuttgart tras meses de conversaciones públicas con el Bayern. Como Brown está en Estados Unidos con la selección, se planea que realice el reconocimiento médico allí. El intercambio digital de historiales médicos entre los clubes permite agilizar el proceso sin interrumpir la campaña de Alemania en América.

  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Las obligaciones del Mundial me llaman

    El defensa quiere resolver su futuro en la liga nacional cuanto antes para concentrarse en sus compromisos internacionales. Se espera que Brown sea titular en el equipo de Julian Nagelsmann, quien valora su flexibilidad táctica y su intensidad.

    Alemania debuta el domingo ante Curazao, y el jugador confía en que su fichaje histórico con el Bayern de Múnich se anuncie ese día.