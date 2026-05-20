Stones, con 87 partidos con Inglaterra, fue clave en la era dorada del City: entre 2016 y 2026 ganó seis Premier Leagues, dos FA Cups y, en 2023, la Liga de Campeones. Sin embargo, en la 2025/26, con Pep Guardiola, las lesiones le limitaron: solo jugó 17 partidos.

En el Bayern la situación es parecida: con Upamecano y Tah como pareja titular consolidada, apenas habría espacio para él en el centro de la defensa. Detrás de ellos la profundidad es limitada: Min-Jae Kim suena para salir, pero por ahora no hay nada confirmado. Hiroki Ito, frecuentemente lesionado, no ofrece garantías y podría marcharse ante una buena oferta. Completa la lista el polivalente Josip Stanisic, más asentado como lateral.

Recientemente han surgido rumores de que su compañero Josko Gvardiol querría forzar su salida del City este verano y fichar por el Bayern. Al menos eso informó Sport1 el martes por la noche. Según esta información, Gvardiol es un «gran admirador» del campeón alemán y ya habría estado en la agenda del club. Sin embargo, su fichaje sería mucho más costoso que el de Stones. Además, Gvardiol puede actuar como lateral izquierdo, puesto que, tras sus problemas de ligamentos, Alphonso Davies ha sufrido varias lesiones musculares y ya no tiene la plaza asegurada.