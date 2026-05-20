Stones, con 87 partidos con Inglaterra, fue clave en la era dorada del City: entre 2016 y 2026 ganó seis Premier Leagues, dos FA Cups y, en 2023, la Liga de Campeones. Sin embargo, en la 2025/26 las lesiones le limitaron a solo 17 partidos bajo Guardiola.

En el Bayern, la competencia en la zaga es fuerte: Dayot Upamecano, con contrato hasta 2030, y Jonathan Tah forman la pareja titular. Detrás, la profundidad es limitada: Min-Jae Kim suena para salir, pero aún no hay confirmación. Hiroki Ito, frecuentemente lesionado, no ofrece garantías y podría marcharse ante una buena oferta. Completa la lista el polivalente Josip Stanisic, más asentado como lateral.

Recientemente han surgido rumores de que su compañero Josko Gvardiol podría forzar su salida del City este verano para fichar por el Bayern. Al menos eso informó Sport1 el martes por la noche, asegurando que el central es un «gran admirador» del campeón alemán y ya ha estado en la agenda del club. Sin embargo, su fichaje sería mucho más caro que el de Stones. Además, Gvardiol puede actuar como lateral izquierdo, puesto que, tras la grave lesión de ligamentos de Alphonso Davies y sus repetidos problemas musculares, el Bayern busca alternativas.