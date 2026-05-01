¡Vincent Kompany anuncia dos buenas noticias! Novedades sobre la plantilla del FC Bayern

«Phonzy volverá a entrenar hoy con el equipo», afirmó Kompany en rueda de prensa el viernes, tranquilizando a todos. «Notó algo durante el partido contra el PSG. En el descanso, mientras yo estaba en la grada, se decidió no arriesgar». Sancionado, Kompany vio el encuentro desde la grada, y el segundo entrenador, Aaron Danks, dirigió al equipo en la banda.

Tras el partido se le realizaron todas las pruebas y los resultados fueron normales, añadió el técnico. La sesión individual del jueves fue solo una medida de precaución; Davies estará disponible el sábado contra el 1. FC Heidenheim.