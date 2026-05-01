¡Vincent Kompany anuncia dos buenas noticias! Novedades sobre la plantilla del FC Bayern

Davies, sorprendentemente titular en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain (4-5), fue sustituido al descanso. El jueves solo entrenó de forma individual, lo que generó preocupación por su estado físico.
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«Phonzy volverá a entrenar hoy con el equipo», afirmó Kompany en rueda de prensa el viernes, tranquilizando a todos. «Notó algo durante el partido contra el PSG. En el descanso, mientras yo estaba en la grada, se decidió no arriesgar». Sancionado, Kompany vio el encuentro desde la grada, y el segundo entrenador, Aaron Danks, dirigió al equipo en la banda.
Tras el partido se le realizaron todas las pruebas y los resultados fueron normales, añadió el técnico. La sesión individual del jueves fue solo una medida de precaución; Davies estará disponible el sábado contra el 1. FC Heidenheim.
Tom Bischof, a punto de reincorporarse; Jonas Urbig será titular contra el Heidenheim
Tom Bischof podría reaparecer. El polivalente jugador de 20 años se ha perdido los últimos cinco partidos oficiales por una rotura fibrilar. «Espero que Tom Bischof ya esté disponible mañana», afirmó Kompany. Lennart Karl, aún lesionado, se perderá el duelo contra el Heidenheim, aunque «todavía hay posibilidades» para la vuelta ante el PSG.
Contra el Heidenheim atajará el suplente Jonas Urbig, mientras Manuel Neuer está cerca de renovar: «La temporada no es eterna y por eso hay conversaciones», explicó el director deportivo Christoph Freund. «Son conversaciones positivas, pero aún no hay nada que anunciar».