Vincent Kompany afirma que el Bayern de Múnich está dispuesto a «dar la vida en el campo» para llegar a la final de la Liga de Campeones, tras no haber «disfrutado» viendo el partido de nueve goles contra el PSG

El partido fue un torbellino de goles. Harry Kane y Michael Olise marcaron para los visitantes, pero el PSG aprovechó los errores defensivos del Bayern gracias a Khvicha Kvaratskhelia, João Neves y Ousmane Dembélé para llegar al descanso 3-2.

En la segunda parte, Kvaratskhelia y Dembélé completaron sus dobletes y parecieron sentenciar (5-2). Pero un cabezazo de Upamecano y un disparo espectacular de Luis Díaz recortaron distancias, dejando todo abierto para la vuelta en el Allianz Arena.