El entrenador del Aston Villa, Emery, insiste en que su equipo debe recuperar su dominio en casa cuando se enfrente al Fenerbahçe el miércoles por la noche. Pese a su rápido ascenso en el fútbol europeo, el Aston Villa ha tenido dificultades en Villa Park esta temporada y no ha logrado ninguna victoria en sus tres primeros partidos como local entre todas las competiciones. Esta mala racha coincide con las obras de remodelación de la grada norte de cara a la Eurocopa 2028, que afectan en parte al ambiente del estadio.

Emery sigue centrado en los ajustes tácticos y mentales necesarios para mejorar los resultados en casa. «Somos realistas sobre cómo estamos trabajando y mejorando las cosas», explicó el técnico del Aston Villa en la rueda de prensa previa al partido. «Pero todavía no es suficiente, así que hablamos mucho con el equipo, en reuniones y con vídeos, y también entrenamos para que esas mejoras se vean en los partidos. Aún no hemos ganado en Villa Park, así que es muy importante ver cómo podemos mejorar para estar más cerca de la victoria».

El exentrenador del Arsenal y el Villarreal recurre a la historia reciente del club para motivar a su plantilla. «Mañana tenemos una muy buena oportunidad de dar un paso adelante en esas mejoras y de que los jugadores ganen confianza y se sientan cómodos», afirmó, según recoge ESPN. «Villa Park es algo muy, muy especial para nosotros. Debería ser como lo ha sido durante los cuatro años que llevamos aquí, cuando conseguimos convertirlo en un lugar especial, en nuestro fortín. Mañana tenemos un nuevo reto para demostrarlo».