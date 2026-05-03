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Viktor Gyokeres hace historia en el Arsenal tras 11 años: el delantero de 55 millones de libras sigue los pasos de Thierry Henry y Alexis Sánchez
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El exdelantero del Sporting de Lisboa ha tenido una brillante primera temporada en el norte de Londres. Con sus dos goles ante el Fulham, Gyokeres llegó a 21 tantos en todas las competiciones, marca que solo 12 jugadores habían alcanzado en su primer año en el club desde 1891.
Además, marcó ante el Atlético en Champions, su quinto gol europeo, que se suma a 15 en la Premier y a uno clave en la semifinal de la Carabao Cup contra el Chelsea. Su icónica celebración con la máscara ya es un clásico del Emirates.
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Siguiendo los pasos de Henry y Sánchez
La importancia de la primera temporada de Gyokeres se ve en los nombres con los que ahora se compara. Antes de su llegada, Alexis Sánchez fue el último en llegar a 20 goles en su primer año, con 25 en la 2014-15. Antes, Thierry Henry marcó 26 en su debut, en la 1999-00. Gyokeres ya lleva 15 goles en la Premier, a solo dos de Henry (17) y a uno de Sánchez (16) en la lista de máximos anotadores del Arsenal en su debut liguero.
A falta de tres jornadas, el ‘14’ puede superar a ambos y hacerse con el récord. Además, ha anotado cinco goles en la Liga de Campeones y uno en la semifinal de la Carabao Cup ante el Chelsea.
Arteta elogia la lección magistral
Mikel Arteta elogió la rápida adaptación de su nuevo ‘14’ al fútbol inglés. Tras la victoria 3-0 sobre los Cottagers, el técnico resaltó la influencia del delantero en el buen momento del equipo. «Ha hecho un gran partido», afirmó Arteta. «En Madrid, sobre todo en la primera parte, estuvo muy bien, y hoy, en todos los minutos que ha jugado, su contribución con los goles... Ha estado presente en todas las jugadas de ataque, ha participado y ha marcado dos goles fantásticos, tanto en la posición como en el momento de rematar, algo en lo que hemos estado trabajando, y sí, esto le dará un gran impulso de energía y confianza al equipo».
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Aumenta el interés por la recta final del campeonato
La victoria del Arsenal sobre el Fulham batió récords individuales y dio un impulso clave antes de una noche europea decisiva. Arteta destacó la conexión entre jugadores y afición, y afirmó que el ambiente en el Emirates es ahora un arma para su equipo. La actuación de Bukayo Saka y la irrupción de Myles Lewis-Skelly en el centro del campo redondearon la tarde perfecta para los Gunners, que buscan mantener su ventaja sobre el Manchester City.
Arteta cree que el delantero llega en racha en el momento clave, cuando crece la presión por el título. «Sí, eso es lo que queremos ahora: aprovechar el impulso, la energía y la confianza de cara al martes. Sin duda lo necesitaremos; cuando veo el ambiente en el vestuario, creo que vamos por el buen camino», añadió el español.