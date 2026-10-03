La noche del viernes vio al jugador de 28 años hacer historia durante el empate 1-1 de la Liga de Naciones contra Bosnia y Herzegovina. En el estadio Bilino Polje, Gyokeres rompió la igualdad en la hora de partido antes de que la promesa de la Juventus Kerim Alajbegovic empatara para los locales.

Ese gol consolidó un hito sin precedentes para el delantero del Arsenal. Ahora es el primer jugador de la historia en marcar en seis apariciones consecutivas en la Liga de Naciones.

Su notable racha se remonta a un póker de goles contra Azerbaiyán en noviembre de 2024. Desde entonces, ha rendido de forma constante en la escena internacional, añadiendo más goles contra Estonia, Eslovaquia y, más recientemente, en victorias sobre Rumanía y Polonia.



