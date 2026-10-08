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Pio Esposito ItalyGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Vieri: «Pio Esposito se parece más a Toni que a mí, batirá el récord de goles de Gigi Riva»

F. Esposito
Italia
C. Vieri

El exdelantero de Italia habla de su joven heredero en la selección italiana

Christian Vieri, ex goleador de la selección italiana, entrevistado por la Gazzetta dello Sport habla de Italia, con una atención especial a Pio Esposito.


SOBRE PIO ESPOSITO

"A los 21 años ya ha marcado siete goles con esa camiseta de Italia, que pesa mucho, significa que dentro de siete u ocho años batirá el récord de Gigi Riva. Y será el delantero que más goles haya marcado en la historia de la selección italiana. Pero también significa que dentro de dos o tres años también empezará a marcar sus veinte goles por temporada".


SOBRE LA COMPARACIÓN HECHA POR MANCINI: ESPOSITO COMO VIERI Y TONI

"Pio se parece más a Toni, en mi opinión. Pero las comparaciones para mí no tienen sentido, ya lo sabéis. Y a él tampoco le hacen bien".


  • SOBRE ITALIA Y MANCINI

    «¿Si me ha gustado? Sí, mucho. Pero no tenía dudas sobre Mancio. No me importa nada decir si se había equivocado, y cuánto: ya lo había dicho todo él, ¿no? Yo estaba seguro de dos cosas, que me gustan mucho: cambia los equipos y da espacio a los jóvenes. Y dar confianza a los jóvenes, creer en ellos, insistir, es muy importante para nuestro fútbol. Porque lo hacen pocos y su ejemplo cuenta».

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