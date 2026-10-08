Vieri: «Pio Esposito se parece más a Toni que a mí, batirá el récord de goles de Gigi Riva»

Christian Vieri, ex goleador de la selección italiana, entrevistado por la Gazzetta dello Sport habla de Italia, con una atención especial a Pio Esposito.
SOBRE PIO ESPOSITO
"A los 21 años ya ha marcado siete goles con esa camiseta de Italia, que pesa mucho, significa que dentro de siete u ocho años batirá el récord de Gigi Riva. Y será el delantero que más goles haya marcado en la historia de la selección italiana. Pero también significa que dentro de dos o tres años también empezará a marcar sus veinte goles por temporada".
SOBRE LA COMPARACIÓN HECHA POR MANCINI: ESPOSITO COMO VIERI Y TONI
"Pio se parece más a Toni, en mi opinión. Pero las comparaciones para mí no tienen sentido, ya lo sabéis. Y a él tampoco le hacen bien".