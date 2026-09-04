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Khaled Mahmoud

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«¿Viene?» - Enzo Maresca revela que las estrellas del Manchester City suplicaron por el fichaje de Enzo Fernández antes del acuerdo de 125 millones de libras

E. Maresca
Enzo Fernández
Manchester City
Chelsea
Manchester City vs Coventry
Coventry
Premier League

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, se ha sincerado sobre la expectación interna que precedió a la llegada estelar de Enzo Fernandez al Etihad Stadium. El técnico italiano reveló que sus propios jugadores actuaban prácticamente como ojeadores, pendientes constantemente del estado del acuerdo récord en Gran Bretaña de 125 millones de libras durante los últimos días del mercado.

  • La expectación en el vestuario por la estrella argentina

    La llegada de Fernandez desde el Chelsea ha sacudido a la Premier League, pero parece que la plantilla del Manchester City ya era muy consciente del impacto que tendría el campeón del Mundial de 2022. Maresca, que anteriormente trabajó con el internacional argentino de 25 años en Stamford Bridge antes de su traspaso al City el último día de mercado por 125 millones de libras, una cifra récord conjunta en el Reino Unido, admitió que la demanda del fichaje del centrocampista procedía tanto del vestuario como de la directiva.

    Hablando antes de un posible debut contra el Coventry City el sábado, Maresca destacó la expectación entre las figuras veteranas del club. "Ya dije que es un ganador y cuando perteneces a una plantilla y llega otro jugador ganador, siempre están contentos. Puedo prometeros que en los últimos cuatro o cinco días, cuatro o cinco jugadores de la plantilla preguntaban si venía o no porque quieren que esté con nosotros. Es muy importante que esté con nosotros y estamos 100 % contentos con eso".

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    Fernández, listo para estrenarse en el Etihad

    Maresca no se hace ninguna ilusión sobre lo que aporta el jugador de 25 años a su centro del campo recién renovado. Tras haber trabajado estrechamente con él en Londres, donde Fernández firmó 31 goles y 30 asistencias en 170 partidos con el Chelsea, además de conquistar el Mundial de Clubes y la Conference League, el técnico del City cree que el centrocampista posee la fortaleza psicológica necesaria para triunfar en un equipo que aspira a múltiples títulos.

    «Conozco bastante bien a Enzo y sé lo que puede aportar al equipo», señaló Maresca al hablar de la preparación del futbolista para la exigencia del Etihad. «Es un ganador, tiene mentalidad ganadora y sabe cómo ganar [después de] el Mundial, el Mundial de Clubes».

  • Cambios en la dirección y salida del Chelsea

    Aunque Fernández llevó el brazalete de capitán con Maresca en el Chelsea, la jerarquía en el City será ligeramente distinta. El entrenador confirmó que Ruben Dias ha sido nombrado oficialmente nuevo capitán del club, en sustitución del ya salido Bernardo Silva. El grupo de liderazgo también contará con Erling Haaland, Marc Guehi y Gianluigi Donnarumma. Pese al cambio de estatus, el deseo de Fernández de marcharse al Manchester estaba claro, aunque eso significara dejar atrás el proyecto de Xabi Alonso.

    Alonso, al reflexionar sobre la salida, mantuvo una postura profesional respecto a la venta récord. El español afirmó: "En el fútbol pasan muchas cosas. Con Enzo hemos tenido conversaciones y siempre con respeto. Lo que ha hecho por el club ha sido grandioso, pero ahora es momento de seguir adelante. Tenemos jugadores de calidad en cada posición y ahora estamos listos para ir".

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    Completando el puzle del Manchester City

    El City gastó la cifra récord de 458 millones de libras en nuevos fichajes durante el mercado, encabezados por una remodelación de 327 millones de libras en su centro del campo con las incorporaciones de Fernandez, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi. El gigante inglés también incorporó a los extremos Iliman Ndiaye y Allan, junto al portero suplente Geronimo Rulli, al tiempo que logró recuperar más de 300 millones de libras mediante salidas de jugadores.

    "Estoy muy contento por el esfuerzo de la propiedad, [el presidente] Khaldoon [Al Mubarak] y [el director de fútbol] Hugo [Viana]. Muy contento. En los últimos días llegaron Iliman y Enzo, y ahora la plantilla está completa, está cerrada. Ahora es el momento de trabajar", concluyó Maresca.

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