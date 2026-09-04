«¿Viene?» - Enzo Maresca revela que las estrellas del Manchester City suplicaron por el fichaje de Enzo Fernández antes del acuerdo de 125 millones de libras

La llegada de Fernandez desde el Chelsea ha sacudido a la Premier League, pero parece que la plantilla del Manchester City ya era muy consciente del impacto que tendría el campeón del Mundial de 2022. Maresca, que anteriormente trabajó con el internacional argentino de 25 años en Stamford Bridge antes de su traspaso al City el último día de mercado por 125 millones de libras, una cifra récord conjunta en el Reino Unido, admitió que la demanda del fichaje del centrocampista procedía tanto del vestuario como de la directiva.

Hablando antes de un posible debut contra el Coventry City el sábado, Maresca destacó la expectación entre las figuras veteranas del club. "Ya dije que es un ganador y cuando perteneces a una plantilla y llega otro jugador ganador, siempre están contentos. Puedo prometeros que en los últimos cuatro o cinco días, cuatro o cinco jugadores de la plantilla preguntaban si venía o no porque quieren que esté con nosotros. Es muy importante que esté con nosotros y estamos 100 % contentos con eso".