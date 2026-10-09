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«Viene con nosotros»: Roberto De Zerbi ofrece una importante actualización sobre la lesión de Dejan Kulusevski antes del duelo contra el Manchester United
Viajando para apoyar al equipo
Kulusevski viajará con la plantilla del Tottenham para su partido de este fin de semana contra el United el sábado. El atacante sueco estará acompañado por su compañero lesionado Pedro Porro, ya que ambos tratarán de ofrecer apoyo moral desde la banda. El entrenador De Zerbi ha pedido específicamente la presencia de toda su plantilla para el destacado viaje a Mánchester. Esta directriz incluye a todos los jugadores que actualmente no están disponibles para ser convocados debido a lesión.
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Dar ejemplo positivo
El técnico del Tottenham no tardó en elogiar a Kulusevski por su sobresaliente capacidad de resistencia durante un largo proceso de rehabilitación. De Zerbi cree firmemente que la actitud positiva del atacante marca un referente perfecto para el resto del vestuario.
"Está trabajando bien, mañana viene con nosotros, también Porro. Quiero a todos los jugadores esta noche y mañana", dijo De Zerbi en la web oficial del club.
"Está trabajando muy bien, y creo que es un ejemplo para todos, Deki, porque olvidad al jugador, pero el ejemplo, cómo reacciona a la lesión, cómo reacciona a la mala suerte, el carácter que ha mostrado esta vez ha sido un ejemplo, una referencia para todos".
Un largo camino de vuelta
Kulusevski ha sufrido un periodo terrible alejado de los terrenos de juego y no ha disputado un partido oficial en más de 500 días. El delantero sufrió una grave lesión de rótula en la rodilla derecha al final de la campaña 2024-25.
Sin embargo, el jugador por fin parece ver la luz al final del túnel. Dio un paso más en su recuperación durante el reciente parón internacional al completar sin problemas un partido de entrenamiento de 11 contra 11 ante la academia del Tottenham. A pesar de este importante progreso, De Zerbi pidió cautela respecto a una fecha exacta para su regreso al primer equipo.
"No lo sé, no lo sé", admitió. "No es solo mi responsabilidad. Estamos trabajando junto con el cuerpo médico. Están trabajando muy bien con él. Han hecho un trabajo especial. Tenemos que analizarlo semana a semana".
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Analizando semana a semana
El Tottenham seguirá gestionando cuidadosamente la carga de trabajo de Kulusevski mientras se acerca poco a poco a estar en plena forma para competir. El club está decidido a evitar cualquier contratiempo físico innecesario tras una ausencia tan grave y prolongada.
Por ahora, Kulusevski observará el partido únicamente como aficionado cuando el Tottenham se enfrente al United. De cara al futuro, el cuerpo técnico evaluará su estado sobre una estricta base semanal antes de incluirlo oficialmente en una convocatoria.
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