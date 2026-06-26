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VÍDEO: Zlatan Ibrahimovic lucha por contener las lágrimas tras ver cómo Bosnia y Herzegovina se clasifica para la fase eliminatoria del Mundial
El comentarista, abrumado por la emoción
El exdelantero del Manchester United y del Barcelona dejó de lado su arrogancia al trabajar como comentarista en FOX Sports. Ibrahimovic se emocionó y contuvo las lágrimas al ver la histórica clasificación de la selección balcánica. El combativo equipo de Sergej Barbarez, considerado outsider, venció 3-1 a Catar en Seattle y avanzó desde el Grupo B.
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Las raíces personales despiertan emociones
Este logro histórico conmovió a Ibrahimovic durante su análisis pospartido con el comentarista Thierry Henry. Al recordar sus raíces y el impacto social del éxito del equipo, el delantero rindió un emotivo homenaje a la plantilla y a sus aficionados de todo el mundo.
Ibrahimovic explicó: «El fútbol une. Bosnia ha sufrido mucho, y ver esa alegría me emociona. Se me pone la piel de gallina al recordar las raíces de mi padre y ver a 70 000 personas cantando. Los aficionados bosnios ya ganaron el Mundial en sus corazones. Me hace feliz y me siento muy orgulloso de ellos.
«Verlos pasar la fase de grupos es especial, pero lo más emotivo es oír a la afición cantar. Eso me emociona. No encuentro las palabras, pero es un momento muy intenso y solo puedo decir que estoy feliz».
El seleccionador Barbarez ya había expresado un sentimiento similar sobre su trayectoria de cuento de hadas y añadió: «Llegamos aquí como auténticos outsiders. Buscábamos algo grande e importante, y ahora es realidad».
- Getty Images Sport
Confirmado el duelo entre las selecciones anfitrionas.
Tras superar por primera vez la fase de grupos,Bosnia-Herzegovina avanza a una nueva etapa del torneo. El equipo de Barbarez debe centrarse ya en los dieciseisavos, donde la semana que viene se medirá a la anfitriona, Estados Unidos.