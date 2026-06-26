VÍDEO: Zlatan Ibrahimovic lucha por contener las lágrimas tras ver cómo Bosnia y Herzegovina se clasifica para la fase eliminatoria del Mundial

Este logro histórico conmovió a Ibrahimovic durante su análisis pospartido con el comentarista Thierry Henry. Al recordar sus raíces y el impacto social del éxito del equipo, el delantero rindió un emotivo homenaje a la plantilla y a sus aficionados de todo el mundo.

Ibrahimovic explicó: «El fútbol une. Bosnia ha sufrido mucho, y ver esa alegría me emociona. Se me pone la piel de gallina al recordar las raíces de mi padre y ver a 70 000 personas cantando. Los aficionados bosnios ya ganaron el Mundial en sus corazones. Me hace feliz y me siento muy orgulloso de ellos.

«Verlos pasar la fase de grupos es especial, pero lo más emotivo es oír a la afición cantar. Eso me emociona. No encuentro las palabras, pero es un momento muy intenso y solo puedo decir que estoy feliz».

El seleccionador Barbarez ya había expresado un sentimiento similar sobre su trayectoria de cuento de hadas y añadió: «Llegamos aquí como auténticos outsiders. Buscábamos algo grande e importante, y ahora es realidad».