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Adhe Makayasa

Traducido por

VÍDEO: Zlatan Ibrahimovic lucha por contener las lágrimas tras ver cómo Bosnia y Herzegovina se clasifica para la fase eliminatoria del Mundial

Z. Ibrahimovic
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs Catar
Catar
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El legendario delantero Zlatan Ibrahimovic lloró en directo al ver a Bosnia y Herzegovina clasificada para las eliminatorias del Mundial. Como comentarista, mostró su orgullo y vínculo personal con este logro.

  • El comentarista, abrumado por la emoción

    El exdelantero del Manchester United y del Barcelona dejó de lado su arrogancia al trabajar como comentarista en FOX Sports. Ibrahimovic se emocionó y contuvo las lágrimas al ver la histórica clasificación de la selección balcánica. El combativo equipo de Sergej Barbarez, considerado outsider, venció 3-1 a Catar en Seattle y avanzó desde el Grupo B.

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  • Las raíces personales despiertan emociones

    Este logro histórico conmovió a Ibrahimovic durante su análisis pospartido con el comentarista Thierry Henry. Al recordar sus raíces y el impacto social del éxito del equipo, el delantero rindió un emotivo homenaje a la plantilla y a sus aficionados de todo el mundo.

    Ibrahimovic explicó: «El fútbol une. Bosnia ha sufrido mucho, y ver esa alegría me emociona. Se me pone la piel de gallina al recordar las raíces de mi padre y ver a 70 000 personas cantando. Los aficionados bosnios ya ganaron el Mundial en sus corazones. Me hace feliz y me siento muy orgulloso de ellos.

    «Verlos pasar la fase de grupos es especial, pero lo más emotivo es oír a la afición cantar. Eso me emociona. No encuentro las palabras, pero es un momento muy intenso y solo puedo decir que estoy feliz».

    El seleccionador Barbarez ya había expresado un sentimiento similar sobre su trayectoria de cuento de hadas y añadió: «Llegamos aquí como auténticos outsiders. Buscábamos algo grande e importante, y ahora es realidad».

  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Confirmado el duelo entre las selecciones anfitrionas.

    Tras superar por primera vez la fase de grupos,Bosnia-Herzegovina avanza a una nueva etapa del torneo. El equipo de Barbarez debe centrarse ya en los dieciseisavos, donde la semana que viene se medirá a la anfitriona, Estados Unidos.

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