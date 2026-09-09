La estrella marroquí Hakim Ziyech llegó a Río de Janeiro la noche del miércoles, a las puertas de completar su fichaje oficial por el Botafogo brasileño, en una operación como agente libre tras la rescisión de su contrato con el Wydad marroquí.

El avión de Ziyech aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Galeão, donde le esperaba el director deportivo del Botafogo, Leo Coelho.

Ziyech salió portando la bufanda del club y sosteniendo la bandera del Botafogo, y se hizo fotos de recuerdo en el hall principal del aeropuerto, antes de salir a encontrarse con los aficionados de su nuevo equipo.







