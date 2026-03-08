Goal.com
En directo
Weston McKennie Luciano Spalletti Juventus 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Traducido por

VÍDEO: Weston McKennie, estrella de la selección estadounidense, recibe una extraña bofetada de su propio jefe tras marcar un gol con la Juventus

La estrella de la selección estadounidense Weston McKennie recibió una extraña bofetada de su propio entrenador tras ver cómo la Juventus marcaba un gol en su victoria por 4-0 sobre el Pisa. El centrocampista internacional estadounidense jugó los 90 minutos completos de ese partido, alineado como lateral, pero es posible que acabara con dolor de cabeza tras recibir un golpe en la mejilla por parte de Luciano Spalletti.

  • La Juventus logró una contundente victoria en la Serie A en su propio estadio.

    El incidente en cuestión ocurrió durante la segunda mitad del partido de la Serie A que enfrentó al Juve y al Pisa en casa. El equipo tenía el control total del partido cuando Kenan Yildiz marcó el tercer gol de la noche en el minuto 75.

    Con motivo del 67.º cumpleaños de Spalletti, Yildiz se dirigió hacia la banda para celebrarlo. Varios compañeros se unieron a él e invitaron al apasionado entrenador a unirse a la fiesta.

    McKennie llegó tarde, ya que se acercó trotando para unirse al grupo y, posteriormente, recibió una bofetada de Spalletti. Pareció que le ofrecieron algunas palabras de ánimo antes de volver al campo.

    • Anuncios

  • Mira cómo el entrenador de la Juventus abofetea a McKennie, estrella de la selección estadounidense de fútbol.

  • McKennie ha firmado un nuevo contrato con la Juventus hasta 2030.

    No es la primera vez que Spalletti abofetea a uno de sus jugadores. Ya lo hizo en enero, antes de enviar a Lois Openda a jugar la Champions League contra el Benfica portugués.

    Dicho gesto parece ser una muestra de afecto, más que una muestra de enfado. McKennie ha dado a su entrenador muchos motivos para sonreír esta temporada. El versátil estadounidense ha registrado ocho goles y siete asistencias a lo largo de la campaña 2025-26.

    Ha ocupado varias posiciones, desde la defensa hasta el ataque, y recientemente ha puesto fin a los rumores sobre su traspaso al firmar un nuevo contrato hasta 2030, ya que su anterior contrato expiraba este verano y se avecinaba la agencia libre.

    En lugar de explorar opciones fuera de Turín, ya que se barajaba un traspaso a la Premier League para el exjugador cedido por el Leeds United, McKennie podrá centrar toda su atención en la Copa del Mundo que se celebrará en su país, Estados Unidos.

  • Weston McKennie Juventus 2025-26Getty

    McKennie considerado un hombre clave para los bianconeri

    La leyenda de la selección estadounidense Tab Ramos declaró recientemente aGOAL al valorar a McKennie: «Tengo que decirte que Weston McKennie es un jugador que puede jugar en cualquier sitio, en cualquier posición del campo. Fíjate en lo que ha hecho por la Juve en los últimos meses, lo han puesto en todas partes, desde lateral derecho hasta centrocampista ofensivo. Siempre acaba en el área y siempre es peligroso. Siempre ha marcado la diferencia. Para ser justos, la recuperación de la Juventus se debe en parte a Weston McKennie, ha sido muy bueno para ellos».

    Spalletti es consciente de lo importante que se ha vuelto McKennie para su causa colectiva, y el jugador de 27 años recibirá más empujones a medida que desbloquee todo su potencial en el juego, aunque algunos de ellos sean más dolorosos de lo que le gustaría.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
Amistosos
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL
0