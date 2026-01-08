Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
Gill Clark

VIDEO: “¡Florentino te echará!” – Vinícius Júnior y Diego Simeone protagonizan tenso cruce en el Real Madrid-Atlético de la Supercopa

Vinícius protagonizó un acalorado cruce con Simeone tras ser sustituido en la semifinal de la Supercopa, mientras el Real Madrid vencía 2-1 al Atlético.

  • El Real Madrid derrota al Atlético y se cita con el Barcelona en la final de la Supercopa

    El Real Madrid se enfrentará nuevamente al Barcelona el domingo en la final de la Supercopa de España. Goles de Federico Valverde y Rodrygo aseguraron la victoria que le dio al equipo de Xabi Alonso su pase a la final, poniendo fin a los sueños de gloria del Atlético de Madrid. Por su parte, el Barcelona ya había asegurado su lugar en el partido decisivo tras aplastar al Athletic Club 5-0 el miércoles, en busca de defender su título.

    Sin embargo, la victoria del Madrid no estuvo exenta de polémica: Vinícius Jr protagonizó un acalorado cruce con Diego Simeone en la segunda mitad. Alonso decidió sustituir al brasileño, lo que provocó un tenso intercambio entre el delantero y el entrenador del Atlético en la línea de banda.

  • Mira el video

  • Lo que Simeone le dijo a Vinícius

    Las cámaras captaron lo que Simeone le dijo a Vinícius, según Mundo Deportivo: "Florentino te va a despedir, recuerda eso después".

    Tras el partido, el técnico del Atlético fue preguntado sobre el incidente y respondió a Movistar: "No tengo nada que decir. Siempre he sostenido, desde que empecé a jugar, que lo que ocurre en el campo se queda en el campo. Tengo mucho respeto por Carvajal y por todos los jugadores del Real Madrid, y simplemente les dije lo que parece desde afuera y lo que todos ellos están viviendo".

  • El futuro de Vinicius en el Real Madrid está en duda

    El futuro de Vinícius Jr en el Real Madrid ha sido objeto de intensas especulaciones durante la temporada, en medio de rumores sobre una posible venta tras varios incidentes y arrebatos fuera del campo. Recientemente, el brasileño también recibió abucheos por parte de los aficionados, lo que llevó a Xabi Alonso a salir en su defensa.

    Tras la victoria sobre el Real Betis, el entrenador declaró: "Creo que Vini contribuyó mucho. Comenzó bien el partido, provocó la amonestación de Ortiz, lo que obligó a cambiar de lateral derecho. Fue muy peligroso, especialmente en la primera mitad. Sigue adelante, aporta al equipo. Me gustó su juego personalmente. Será fundamental ahora que vamos a la Supercopa y enfrentamos al Atlético."

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Barcelona es el próximo rival del Real Madrid

    El Real Madrid se enfrentará nuevamente al Barcelona por la oportunidad de levantar el primer trofeo de la temporada 2025-26. Los Blancos ya vencieron al equipo de Flick esta campaña, ganando 2-1 en el Santiago Bernabéu en octubre, pero el conjunto catalán ha encadenado nueve victorias consecutivas en LaLiga desde entonces, por lo que podrían ser un rival complicado el domingo.

    El Madrid tampoco olvida la derrota por 5-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de la temporada pasada, un resultado que sirvió de catalizador para Flick: los azulgranas conquistaron LaLiga y la Copa del Rey y llegaron a las semifinales de la Champions, mientras que el Madrid cerró la temporada sin títulos.

