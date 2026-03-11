Cuando sonó el himno de la Liga de Campeones, Osimhen se emocionó visiblemente hasta las lágrimas mientras estaba en la alineación junto a sus compañeros Mario Lemina y Gabriel Sara. Se vio al centrocampista Lucas Torreira consolando al delantero antes de que este se recompusiera para estrechar la mano a los jugadores del Liverpool. Fue una impresionante muestra de apoyo de la fiel afición del Cimbom a su emblemático delantero, que ha creado un vínculo increíble con el club de Estambul desde su llegada. Osimhen se mantuvo profesional en el campo y dio la asistencia a Mario Lemina para que marcara el único gol en una victoria vital por 1-0 para el gigante turco.
VÍDEO: Victor Osimhen se emociona hasta las lágrimas cuando los aficionados del Galatasaray rinden homenaje a su difunta madre con un enorme tifo en el partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool
Osimhen da una asistencia en la victoria del Galatasaray
El difícil camino de Osimhen hacia la cima
El homenaje tuvo un profundo significado personal para Osimhen, quien anteriormente había hablado sobre el trauma de perder a su madre a una edad temprana. Al hablar sobre su infancia y las dificultades que enfrentó su familia en Lagos, Nigeria, el delantero le dijo a la UEFA: «Mi madre falleció cuando era muy joven. Mi hermano mayor llamó desde el pueblo y me dijo que mi madre se había dormido y nunca más despertó. Cuando ella se fue, fue muy difícil para la familia. Mi padre tuvo que salir a buscar trabajo para asegurarse de que pudiéramos comer todos los días. El fútbol era la única vía de escape para mí y mi familia para salir de la pobreza».
¿Qué viene después?
El Galatasaray ha vencido dos veces al Liverpool en casa en la Liga de Campeones de esta temporada y confía en obtener un resultado positivo en el partido de vuelta de los octavos de final que se disputará en Anfield la próxima semana. Pero primero se enfrentará al Basaksehir este fin de semana en la Superliga turca, con el objetivo de mantener su ventaja de cuatro puntos en la cima de la tabla.