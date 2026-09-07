Vídeo: valioso regalo para el Al Nassr. Neom sorprende al Al Hilal con una derrota histórica

El Al-Hilal entró al partido con la moral alta tras encadenar cinco victorias consecutivas, pero recibió un golpe inesperado antes del inicio con la lesión de Yassine Bono durante el calentamiento, lo que provocó la entrada de Mohammed Al-Owais en su lugar bajo los palos.

El Al-Hilal no mostró la imagen esperada, ante la sólida organización defensiva del Neom, que logró cerrar los espacios a las estrellas del conjunto azul e impedirles generar el peligro habitual.

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En el minuto 15 llegó el primer golpe, cuando el senegalés Kalidou Koulibaly introdujo el balón por error en su propia portería, otorgando al Neom la ventaja con un gol en propia puerta que trastocó los planes del Al-Hilal de forma temprana.

El Zaeem intentó reaccionar rápidamente, pero se topó con una defensa organizada, mientras que la mayoría de sus intentos llegaron desde fuera del área, sin representar un peligro real para la portería del Neom, en tanto que Sultan Al-Mandash y Chrisantus Somerville no tuvieron fortuna en sus intentos.