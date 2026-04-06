Vídeo... Una oleada de burlas contra las excentricidades de Arteta: ¿Y quieres ganar la Champions?

El Arsenal se ha convertido en objeto de burlas tras la aparición de imágenes de unos entrenamientos extraños bajo la dirección de su entrenador, Mikel Arteta, en un momento en el que el equipo intenta recuperar el equilibrio tras unos resultados decepcionantes.

Las imágenes y vídeos de la sesión de entrenamiento mostraban a los jugadores del Arsenal participando en ejercicios poco convencionales, que incluían el uso de bolígrafos durante los entrenamientos en grupo, además de actividades destinadas —según el cuerpo técnico— a mejorar la coordinación y la concentración entre los jugadores.

Según el diario Daily Mail, estas imágenes sorprendieron a la afición, que consideró que el equipo necesita trabajar en los aspectos técnicos básicos, en lugar de recurrir a estos métodos poco habituales.

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