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Khaled Mahmoud

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VÍDEO: Una estrella del Oporto marca un autogol inexplicable desde 40 metros, y el Nottingham Forest empata en la ida de cuartos de la Europa League

M. Fernandes
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El Nottingham Forest remontó en la ida de cuartos de la Europa League ante el Oporto gracias a un autogol de Martim Fernandes desde 36 metros. Un error defensivo inexplicable en el Estadio do Dragão benefició al equipo de la Premier League.

  • FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Un momento de locura en el Dragao

    El equipo de Vítor Pereira empezó lento en la ida tras encajar un gol de William Gomes en el minuto 11. Pero todo cambió dos minutos después por una jugada que dejó al público local atónito.

    El balón cruzó la defensa hasta el lateral derecho Martim Fernandes, quien, sin marca, quiso ceder atrás a su portero, Diogo Costa; no obstante, su primer toque fallido terminó en el fondo de su propia portería, desatando sorpresa y celebración en los jugadores del Forest.

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  • Un golazo desde 40 metros

    Desde unos 36 metros de su propia portería, Fernandes golpeó el balón con demasiada fuerza. Costa, que se había adelantado para ofrecer un pase en el borde del área, solo pudo ver con horror cómo el balón le silbaba al lado.


  • FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Conmoción y una salida repentina

    Fernandes, visiblemente abatido, se encorvó con las manos en las rodillas mientras los aficionados del Forest celebraban su golpe de suerte en la grada visitante. Peor aún para el joven defensa, su pesadilla terminó siete minutos después al lesionarse y dejar el campo.

    El Forest consiguió un empate vital de cara a la vuelta de la próxima semana en el City Ground. Ahora se desconoce si Fernandes se recuperará física y mentalmente para el domingo, cuando el Oporto visite al Etoril Praia en la Liga de Portugal.

    Pereira preparará al Forest para su duelo de la Premier League ante el Aston Villa el mismo domingo.

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