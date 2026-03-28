VÍDEO: Una avalancha de selfies: Lionel Messi, rodeado por los jugadores y el cuerpo técnico de Mauritania tras la victoria de Argentina en el partido amistoso

El partido amistoso entre Argentina y Mauritania en Buenos Aires terminó con una escena peculiar en el campo de La Bombonera en la que se vio involucrado Messi. Después de que Mauritania lograra la notable hazaña de marcarle un gol a los campeones del mundo en el último minuto, el árbitro pitó el final del partido para sellar la victoria del equipo de Lionel Scaloni. Los miembros del cuerpo técnico de Mauritania hicieron caso omiso del protocolo y corrieron hacia donde se encontraba Messi para hacerse fotos con el ídolo argentino antes de que la seguridad del estadio se lo llevara. Rodeado de cámaras, luces, teléfonos móviles y gente que intentaba acercarse, Messi se mostró de buen humor y posó para quienes buscaban el mejor ángulo para una foto que atesorarán toda la vida.