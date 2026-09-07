Neom asestó un duro golpe al Al-Hilal al infligirle su primera derrota en la Roshn Saudi League esta temporada, tras vencerlo por dos goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del lunes dentro de las competiciones de la sexta jornada del torneo.
Neom logró una victoria histórica sobre el Al-Hilal, después de conseguir tumbar al líder de la Roshn Saudi League y frenar su arranque perfecto, brindando a sus rivales, encabezados por el Al-Nassr, una valiosa oportunidad para recortar la diferencia en la carrera por el liderato.