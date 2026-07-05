VÍDEO: Un jugador de Paraguay intenta estropear el punto de penalti, pero la superestrella francesa Kylian Mbappé marca y se lo celebra en la cara

El seleccionador francés, Didier Deschamps, elogió a su equipo por mantener la calma tras un partido físico y tenso en el Lincoln Financial Field. Consideró que Paraguay se basó en la agresividad y las artimañas durante todo el encuentro.

«No fue fácil. Utilizaron todos los recursos posibles», declaró Deschamps a M6. «Quizá no sea el tipo de fútbol que atrae al público al estadio, jugar con tanta agresividad, exagerándolo todo».

En la rueda de prensa añadió: «No voy a criticar al árbitro, pero acabamos con tres amarillas y aún así sucedieron muchas cosas. No critico a Paraguay; cada equipo juega como quiere, aunque podría prescindir de los insultos. Lo importante es que no hubo incidentes y que nos hemos clasificado».