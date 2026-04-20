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VÍDEO: Un hincha del Manchester City que “se echa un trago” vuelve a burlarse del Arsenal mientras recoge las lágrimas de los Gunners en su nueva celebración tras una gran victoria en la Premier League
El regreso de un fenómeno viral
Los hinchas del Manchester City saborean su dominio sobre el Arsenal, y un seguidor en particular se ha convertido en el rostro de las burlas. Este aficionado, ya famoso por aparecer bebiendo de una botella con los colores del Arsenal tras el 3-0 al Chelsea, reapareció en el Etihad Stadium con una nueva y maliciosa celebración. Tras hacerse viral por beber de una botella con los colores del Arsenal, el seguidor ha llevado su celebración más lejos: ahora simula recoger las lágrimas de los aficionados rivales en la misma botella, desatando reacciones en X e Instagram.
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Botellas del Arsenal a la venta en el Etihad
El ambiente en el Etihad Stadium hervía antes del inicio. Vendedores a las puertas vendían botellas con el logo del Arsenal a la afición local, burlándose de la crisis de los Gunners tras perder contra el Bournemouth y permitir que el City recortara distancias. Con el equipo de Pep Guardiola con un partido menos y en mejor momento, los aficionados del Etihad usaron esas botellas como símbolo de que el Arsenal se desmorona bajo la presión del título.
- Getty Images Sport
El dominio del City sobre el Arsenal continúa
Las burlas en las gradas se sustentan en el sólido juego del City. Más allá de la Premier, el Manchester City ya golpeó las ilusiones del Arsenal al vencerlo en la final de la Carabao Cup. Como local, el equipo de Guardiola domina: los londinenses no ganan allí desde 2015.