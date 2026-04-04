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Vídeo: Un golpe de un viejo enemigo... La daga de Rodri vuelve a clavarse en el corazón de Vinícius

Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Primera División
P. Maffeo
Vinicius Junior
Rodri
España
Argentina
Brasil

Las disputas del astro brasileño vuelven a ser noticia

El brasileño Vinícius Júnior no ha tardado en volver a ser objeto de polémica, y este sábado se ha visto envuelto en una nueva polémica tras la sorprendente derrota ante el Real Mallorca en la jornada 30 de La Liga.

Tras su participación en los últimos partidos de la selección brasileña durante el parón de marzo, el entrenador Álvaro Arbeloa prefirió dar descanso a Vinícius hoy, antes del importante partido contra el Bayern de Múnich, el próximo martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

  • Choque inmediato

    Cuando el jugador del Real Madrid saltó al campo en el minuto 59, la afición del Mallorca le dedicó abucheos, como suele ocurrir en muchos estadios de España.

    También se reavivó el enfrentamiento entre él y el jugador del Real Mallorca Pablo Mafio, con quien se enzarzó en más de una ocasión, tanto verbalmente como físicamente.

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    El diario Marca señaló: «Mafio, el español de origen argentino, siempre estaba buscando a Vinícius y no tardaba en encontrarlo. En el primer partido de “Viní” con Mafio, le obligó a sacar un córner, pero el árbitro señaló gol, por lo que el jugador madridista protestó».

    Y añadió: «Eso fue suficiente para que Mafio iniciara la discusión verbal y le dijera al jugador brasileño: “Ahí tienes, hablando”».

    Marca continuó: «Le dijo algo así, mientras hacía un gesto con la mano imitando el movimiento del balón».

    • Anuncios

  • El fútbol playa... una dolorosa indirecta

    Según informa «Marca», citando a Movistar, el jugador del Mallorca le dijo a Vinícius, señalando el balón, la palabra «playa», que junto con «balón» significa «balón de playa», con el fin de seguir provocando al brasileño al máximo.

    Y añadía: «La tensión entre los jugadores continuó tras esta jugada, aunque en menor medida que en otras ocasiones durante el partido, pero ambos se empujaban con el cuerpo cada vez que se encontraban».

  • Vítores durante un año y medio... El globo es rojo y rosa

    Esta referencia no es casual, ya que comenzó hace aproximadamente un año y medio en muchos estadios de España, donde la afición se dirige a Vinícius con el cántico burlón «Fútbol playa... tonto, tonto», para recordarle que perdió el Balón de Oro frente a Rodri, estrella del Manchester City.

    El cántico quiere decir que Rodri se llevó el Balón de Oro que se merecía, mientras que Vinícius se merece el «balón de playa».

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  • La reanudación de la hostilidad... «El golpe de gracia»

    Lo ocurrido hoy entre Vinícius y Mafio no ha surgido de la nada, sino que es la prolongación de un conflicto constante y de continuas disputas entre ambos desde la temporada 2022-2023.

    Los enfrentamientos entre ambos jugadores han sido numerosos en el pasado, siendo el más destacado aquel en el que Mafio se enfrentó a Vinícius y lo acusó de «llorar mucho» mediante gestos burlones, como si se estuviera secando las lágrimas, ya que se refería a que el astro brasileño se queja mucho y presiona a los árbitros.

    El defensa del Mallorca intensificó la rivalidad con Vinícius en enero de 2025, al margen de su partido en las semifinales de la Copa del Rey.

    @espnfc

    #realmadrid #vinicius #supercopa #mallorca #futbol

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    Mafio, en aquel momento, se refirió a su rivalidad con Vinícius en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que se celebrara un combate de boxeo entre ambos, y declaró al diario Sport: «Sería el más visto de la historia, pero yo ganaría, por supuesto. Acabaría con él en 10 segundos».

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