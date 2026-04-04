Vídeo: Un golpe de un viejo enemigo... La daga de Rodri vuelve a clavarse en el corazón de Vinícius

El brasileño Vinícius Júnior no ha tardado en volver a ser objeto de polémica, y este sábado se ha visto envuelto en una nueva polémica tras la sorprendente derrota ante el Real Mallorca en la jornada 30 de La Liga.
Tras su participación en los últimos partidos de la selección brasileña durante el parón de marzo, el entrenador Álvaro Arbeloa prefirió dar descanso a Vinícius hoy, antes del importante partido contra el Bayern de Múnich, el próximo martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.