AFP
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VÍDEO: «Un día inolvidable»: los apretones de manos de Lionel Messi y Mohamed Salah en el Mundial emocionan a Emma Hayes, mientras Ian Wright llama a la entrenadora de EE. UU. «la reina de todos los tiempos»
Emma Hayes disfruta de un momento en el que «vuelve a sentirse niña»
Aunque ha conquistado casi todo en el fútbol de clubes y llevó a Estados Unidos a la gloria olímpica, la magnitud del Mundial aún abrumó a la entrenadora Hayes. El martes la colocó en el centro de la acción al elegirla para presidir las ceremonias previas al partido eliminatorio entre Argentina y Egipto.
De pie junto a los legendarios capitanes Messi y Salah, Hayes mostró su entusiasmo por participar en el evento. Tras el partido, publicó en Instagram: «Todavía no me creo el partido que acabo de ver, pero al conocer a Messi y a Salah me sentí como una niña otra vez». Luego compartió un vídeo del momento con el siguiente pie de foto: «Tener la oportunidad de estrechar la mano a dos de los mejores jugadores que ha dado este deporte en un partido lleno de emoción fue un día que nunca olvidaré. Me encanta el fútbol, joder».
Bajo esa publicación, la leyenda del Arsenal, Wright, la llamó «la reina de todos los tiempos».
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Argentina se lleva una victoria emocionante en el Mundial
El partido cumplió las expectativas. Hayes y su hijo Harry vieron desde las gradas un clásico instantáneo. Egipto sorprendió, pero una avalancha de goles en los últimos minutos dio la vuelta al marcador. La remontada la inició en el 79 el defensa del Tottenham Cristian Romero.
Messi, como era de esperar, igualó el marcador poco después y amplió su récord a 21 goles en Mundiales. La remontada se selló en el 92’ con un cabezazo de Enzo Fernández que dio el 3-2 final y el pase a cuartos de la Albiceleste.
- Getty Images Sport
La atención se centra ahora en el Mundial de 2027
Aunque Hayes disfruta del torneo masculino como invitada, su foco está en su selección. Al frente de la selección femenina de Estados Unidos desde mayo de 2024, ya cambió la suerte del equipo. Tras ganar la medalla de oro en París 2024, la presión crece para repetir título el año que viene.
Tras el torneo de 2026, enfocará toda su atención en la Copa del Mundo Femenina de 2027, en Brasil. Con un plantel renovado y la medalla olímpica ya en su vitrina, Estados Unidos llegará como favorito para lograr su quinto título y recuperar el dominio mundial.
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