Aunque ha conquistado casi todo en el fútbol de clubes y llevó a Estados Unidos a la gloria olímpica, la magnitud del Mundial aún abrumó a la entrenadora Hayes. El martes la colocó en el centro de la acción al elegirla para presidir las ceremonias previas al partido eliminatorio entre Argentina y Egipto.

De pie junto a los legendarios capitanes Messi y Salah, Hayes mostró su entusiasmo por participar en el evento. Tras el partido, publicó en Instagram: «Todavía no me creo el partido que acabo de ver, pero al conocer a Messi y a Salah me sentí como una niña otra vez». Luego compartió un vídeo del momento con el siguiente pie de foto: «Tener la oportunidad de estrechar la mano a dos de los mejores jugadores que ha dado este deporte en un partido lleno de emoción fue un día que nunca olvidaré. Me encanta el fútbol, joder».

Bajo esa publicación, la leyenda del Arsenal, Wright, la llamó «la reina de todos los tiempos».