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VÍDEO: ¡Un caos total! Los copropietarios del Wrexham, Ryan Reynolds y Rob Mac, se unen al equipo de comentaristas para el derbi contra el Swansea
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Una celebración por un hito para los Red Dragons
El partido marca el quinto aniversario desde que la pareja de Hollywood cerrara la compra del club por 2,5 millones de dólares en febrero de 2021, un periodo en el que los Red Dragons han pasado de la National League a estar a las puertas de la Premier League.
Reflexionando sobre el carácter experimental de su aventura, Reynolds y Mac emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban: «Al igual que con nuestra decisión de hacernos cargo del Wrexham hace cinco años, sinceramente no tenemos ni idea de cómo va a salir esto, pero lo daremos todo».
Nuevo trabajo para Rob y Ryan
A pesar de su innegable carisma y su experiencia ante las cámaras, ambos admitieron que retransmitir un partido de fútbol profesional en directo supone un salto abrumador hacia lo desconocido. Los propietarios, que han documentado su trayectoria a través de la exitosa serie «Welcome to Wrexham», demostraron que aún están dando sus primeros pasos en el aspecto táctico del juego al añadir: «Ninguno de los dos hemos retransmitido nunca un evento deportivo de ningún tipo, y mucho menos un deporte cuyas reglas aprendimos hace apenas cinco años».
La retransmisión fue un evento poco convencional, en el que la pareja recibió a varios invitados especiales a lo largo de la noche mientras ofrecían su perspectiva única sobre la acción en el terreno de juego. Aunque el ambiente en la cabina era distendido, lo que estaba en juego en el campo no podía ser más importante para el equipo de Phil Parkinson, que mantiene vivos sus sueños de ascenso. Sin embargo, el Wrexham se impuso por 2-0 a sus rivales para afianzar su puesto en los puestos de play-off.
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La lucha por el ascenso a la primera división se recrudece
El Wrexham ocupa actualmente el sexto puesto en la clasificación de la Championship y se mantiene en la última plaza de los play-offs a falta de solo nueve jornadas para el final de la temporada. El club aún tiene posibilidades de lograr su cuarto ascenso consecutivo, una hazaña que le aseguraría un lugar histórico en la máxima categoría del fútbol inglés por primera vez en su historia moderna.
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