Vídeo: Un autogol privó a Egipto de una victoria histórica ante Bélgica en el Mundial

El empate 1-1 entre Egipto y Bélgica, el lunes en el estadio Lumin, cerró el duelo del Grupo 7 del Mundial 2026.

Egipto estuvo cerca de ganar tras adelantarse en la primera parte y resistir la presión belga, pero un autogol en la segunda parte igualó el marcador.

Con este empate, ambas selecciones sumaron su primer punto, a la espera del duelo entre Irán y Nueva Zelanda.

Pese a ceder el triunfo en los últimos minutos, Egipto mostró su potencial ante una de las mejores selecciones europeas y avisó de que puede pelear en la Copa del Mundo.

Egipto, dirigido por Hossam Hassan, alineó a: Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathou, Marwan Attia, Muhannad Lashin, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mustafa Zico.

Por su parte, el seleccionador de Bélgica, Rudi García, alineó a Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Michiel, Timothy Castagne, Yuri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere y Jérémie Doku.