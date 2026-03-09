VÍDEO: Un aficionado enmascarado desconecta el monitor del VAR para impedir que el árbitro vea una jugada de penalti en unas escenas insólitas en Alemania

Tras la derrota por 2-1 en casa, el Preussen Munster se apresuró a abordar la brecha de seguridad que dejó al equipo arbitral en un estado de confusión. En un comunicado oficial del club, los anfitriones confirmaron la naturaleza deliberada del acto: «Un espectador enmascarado de la sección de aficionados activos entró ilegalmente en el campo y desconectó el equipo técnico. El Preussen Munster lamenta el incidente y hará todo lo que esté en su mano para identificar y llevar ante la justicia al autor o autores».»

El club también insinuó que la interrupción no fue un acto aleatorio de locura, sino una protesta calculada contra la implementación del VAR en el partido. El club añadió: «Además, se han tomado medidas inmediatas para evitar incidentes similares en el futuro. Las primeras conclusiones indican que se trató de una acción planificada, ya que poco después del fallo técnico se exhibió una pancarta con ese mensaje en la sección local».

La «acción planificada» mencionada por el club quedó patente cuando los medios de comunicación locales informaron de que se desplegó una pancarta en la zona local poco después de que la pantalla se quedara en negro. Según se informa, el mensaje de la pancarta decía: «Desenchufad el VAR», dejando claras las intenciones de los aficionados a todos los presentes en el estadio. Este incidente supone una escalada significativa en la tensión existente entre los aficionados tradicionales que acuden a los partidos en Alemania y el uso cada vez mayor de la tecnología en el fútbol.