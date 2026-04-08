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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: Último ensayo de Roshen. El Al-Ittihad se prepara para la Elite de Asia tras perder ante el Neom

Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
1ª División
Arabia Saudita

El partido estuvo lleno de emoción

El Club Al-Ittihad de Yeda cerró su participación en la Liga Roshen, previa a la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de Asia, con una dolorosa derrota 3-4 ante Neom.

El Al-Ittihad cayó 3-4 ante Neom este miércoles en el Prince Abdullah Al-Faisal, en la jornada 29 de la Liga Roshen.

Neom se adelantó en el 3’ con gol de Saeed Bin Rahma y amplió la ventaja en el 16’ por medio de Luciano Rodríguez.

Yusuf Al-Nusairi igualó el marcador con dos tantos en los minutos 38 y 44.

Husam Awar hizo el 3-2 en el 49', pero Muhannad Al Saad igualó en el 55' y Alaa Al Hajji marcó el 4-3 en el primer minuto de descuento.

  • La novena derrota

    El Al-Ittihad sumó su novena derrota en la Liga Roshen y se quedó con 45 puntos, en el sexto lugar.

    Neom, por su parte, consiguió su primera victoria ante un grande de la Liga Saudí y suma 39 puntos, que le ubican octavo.

    El “Al-Amid” debe recuperarse antes de su debut en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de Asia, donde enfrentará al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos el martes en octavos de final.

    • Anuncios

  • Sustituto de Diaby

    El entrenador del Al-Ittihad, Sergio Conceição, recuperó a Roger Fernandes para reemplazar al sancionado Moussa Diaby.

    Diaby se perdió el encuentro ante Neom tras cumplir dos partidos de sanción por su expulsión frente a Al-Hazm en la jornada 27 de la Liga Roshen.

    Además, incluyó de nuevo en el once al argelino Houssem Aouar y dejó en el banquillo a Ahmed Al-Ghamdi.

    La alineación del Al-Ittihad quedó así:

    Portero: Bredraj Rajković

    Defensa: Muhannad Al-Shanqiti, Danilo Pereira, Carlo Simic, Hassan Kadash

    Centrocampo: Fabinho, Houssam Aouar, Faisal Al-Ghamdi

    Delantera: Roger Fernández, Youssef En-Nesyri y Steven Bergwijn.

  • Gol tempranero

    El partido comenzó con el Neom adelantándose en el minuto 3 gracias a un remate de su jugador argelino Saïd Benrahma.

    Raiković detuvo primero el remate de Luciano Rodríguez y luego el de Benrahma, pero, tras revisar el VAR, el árbitro concedió el gol al considerar que el balón había cruzado la línea.

  • Tiros de Benrahma

    En el minuto 8, Said Benrahma disparó a la portería de Rajković, pero el balón rozó el poste derecho.

    En el 14, repitió desde tiro libre y el balón volvió a rozar el mismo poste.

  • Segundo gol

    En el minuto 16, Luciano Rodríguez marcó el segundo gol del Neom tras quedarse solo ante la portería de Rajković por la banda izquierda y rematar raso a la izquierda del portero serbio, que se quedó mirando cómo el balón entraba en la portería.

  • Cambio anticipado

    En el minuto 23, Conceição decidió hacer un cambio rápido, dando entrada al extremo Abdulrahman Al-Aboud en sustitución de Faisal Al-Ghamdi, con el fin de intentar remontar el marcador.

  • El dúo de Al-Nusairi

    Youssef El-Nesyri recortó distancias para el Al-Ittihad en el minuto 38, al quedarse solo ante la portería del Neom y enviar el balón a la red con maestría.

    En el penúltimo minuto de la primera parte, el propio Al-Nusairi igualó el marcador al anotar su segundo gol tras otro mano a mano dentro del área.

  • Gol de Awar

    El Union comenzó la segunda parte con fuerza y, en el minuto 49, Hossam Aouar marcó el tercer gol tras rematar a puerta vacía un cabezazo de Danilo Pereira en un saque de esquina.

  • Empate para Neom

    En el minuto 54, Raiković evitó el segundo gol de Luciano Rodríguez y el tercero de su equipo al detener un disparo raso y desviarlo a córner.

    Sin embargo, en la jugada siguiente, ese mismo córner acabó en el empate de Neom, tras rematar de cabeza Muhannad Al Saad al interior de la portería.

  • El gol decisivo

    El Neom marcó el gol de la victoria en el primer minuto del tiempo añadido, tras una doble jugada.

    Said Benrahma quedó solo ante Rajković, disparó y el balón rebotó en el poste; el rechace lo aprovechó Alaa Al-Hajji para marcar con precisión.

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