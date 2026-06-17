VÍDEO: ¡Últimas noticias sobre la tribuna Kop del Wrexham! Ryan Reynolds y Rob Mac ven cómo el proyecto de 70 millones de libras toma forma mientras la enorme estructura se eleva hacia el cielo galés

La nueva grada es el elemento central de una transformación valorada en unos 70 millones de libras (95 millones de dólares). Al concluir, el proyecto aumentará la capacidad del Racecourse Ground por encima de 18 000 espectadores. Se estima que la renovada grada Kop albergará unos 7 750 aficionados, gracias a los planes revisados que han añadido más de 2 000 asientos. El proyecto «Wrexham Gateway», apoyado por el Gobierno de Gales, busca elevar el estadio a la categoría 4 de la UEFA.

Aunque las obras comenzaron oficialmente en 2025 y el proyecto ha enfrentado los obstáculos habituales de una construcción de esta envergadura, Mac ha mantenido el calendario previsto para que los aficionados ocupen sus asientos. Al referirse a la finalización del proyecto, declaró, según cita Wales Online: «Estará listo para el inicio de la temporada 2027-28. Estará abierto al público, y eso significa que habrá aficionados en las gradas».

Reynolds confía en la capacidad de su socio para superar las complejidades de la obra y llevar el proyecto a buen puerto. Sobre su determinación, añadió: «Este hombre hace que las cosas sucedan. Si le dices a Rob que algo es imposible, ves cómo se le dilatan de repente las pupilas y algo ocurre en su interior».