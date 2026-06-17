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VÍDEO: ¡Últimas noticias sobre la tribuna Kop del Wrexham! Ryan Reynolds y Rob Mac ven cómo el proyecto de 70 millones de libras toma forma mientras la enorme estructura se eleva hacia el cielo galés
Una nueva era en el hipódromo
La visión de los copropietarios de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob Mac, se hace realidad. El Wrexham ha publicado imágenes en redes que muestran el avance de la remodelación del estadio. La estructura de acero de la nueva tribuna Kop ya supera las gradas actuales, un hito en la historia moderna del club.
En una breve actualización que acompaña al vídeo, el club ha declarado: «Siguen avanzando las obras en la tribuna Kop». Las imágenes muestran la magnitud de un proyecto que busca modernizar el estadio de fútbol internacional más antiguo de Gales, aumentar los ingresos y mejorar el ambiente en los días de partido.
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Ampliación y aumento de la capacidad
La nueva grada es el elemento central de una transformación valorada en unos 70 millones de libras (95 millones de dólares). Al concluir, el proyecto aumentará la capacidad del Racecourse Ground por encima de 18 000 espectadores. Se estima que la renovada grada Kop albergará unos 7 750 aficionados, gracias a los planes revisados que han añadido más de 2 000 asientos. El proyecto «Wrexham Gateway», apoyado por el Gobierno de Gales, busca elevar el estadio a la categoría 4 de la UEFA.
Aunque las obras comenzaron oficialmente en 2025 y el proyecto ha enfrentado los obstáculos habituales de una construcción de esta envergadura, Mac ha mantenido el calendario previsto para que los aficionados ocupen sus asientos. Al referirse a la finalización del proyecto, declaró, según cita Wales Online: «Estará listo para el inicio de la temporada 2027-28. Estará abierto al público, y eso significa que habrá aficionados en las gradas».
Reynolds confía en la capacidad de su socio para superar las complejidades de la obra y llevar el proyecto a buen puerto. Sobre su determinación, añadió: «Este hombre hace que las cosas sucedan. Si le dices a Rob que algo es imposible, ves cómo se le dilatan de repente las pupilas y algo ocurre en su interior».
- Getty Images Sport
Elementos modernos y homenajes a la tradición
Diseñada por el estudio global Populous, la estructura de dos niveles va más allá de un simple graderío. Incluirá zonas seguras para ver de pie, hospitalidad de primer nivel y asientos accesibles y modernos. Su fachada de ladrillo rojo rinde homenaje a la tradición alfarera de Ruabon.
Además, incluye la rueda gemela de la mina de Gresford en memoria de los mineros fallecidos en 1934 y una estatua de Joey Jones, leyenda del Wrexham, que enlaza el pasado con un futuro prometedor.