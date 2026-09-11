VÍDEO: «¡Tú eres la razón por la que la gente no firma!» - la leyenda del Manchester United Darren Fletcher responde a un aficionado «abusivo» tras la victoria en la Champions League

Tras el triunfo del Manchester United por 4-0 sobre el Sabah en la Champions League en Old Trafford, se disparó la tensión a las afueras del estadio. El hecho de que las estrellas del primer equipo eludieran a los aficionados que esperaban cerca de los autobuses del equipo provocó una reacción de enfado por parte de un sector de la afición.

Presuntamente, una persona lanzó insultos a la plantilla mientras se marchaba por negarse a detenerse. Esto llevó a Fletcher, el actual entrenador del Sub-18 del club y un hombre con 342 apariciones con el Manchester United, a intervenir y dirigirse directamente a esa hostilidad.