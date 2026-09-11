AFP
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VÍDEO: «¡Tú eres la razón por la que la gente no firma!» - la leyenda del Manchester United Darren Fletcher responde a un aficionado «abusivo» tras la victoria en la Champions League
Fletcher interviene tras la hostilidad posterior al partido
Tras el triunfo del Manchester United por 4-0 sobre el Sabah en la Champions League en Old Trafford, se disparó la tensión a las afueras del estadio. El hecho de que las estrellas del primer equipo eludieran a los aficionados que esperaban cerca de los autobuses del equipo provocó una reacción de enfado por parte de un sector de la afición.
Presuntamente, una persona lanzó insultos a la plantilla mientras se marchaba por negarse a detenerse. Esto llevó a Fletcher, el actual entrenador del Sub-18 del club y un hombre con 342 apariciones con el Manchester United, a intervenir y dirigirse directamente a esa hostilidad.
«Eres la razón por la que la gente no ficha»
Unas imágenes difundidas en las redes sociales captaron al hombre de 42 años yendo directamente hacia el aficionado en cuestión para condenar su comportamiento. «Eh, escucha, da igual, no puedes hablar así», le dijo el escocés al individuo.
Señalando directamente al aficionado, Fletcher añadió: «Tú eres la razón por la que la gente no firma, tú eres la razón por la que la gente no firma».
La firme postura del excentrocampista recibió de inmediato el respaldo de otros aficionados que se encontraban en la zona. Mientras Fletcher se alejaba, la multitud que lo rodeaba estalló en vítores y coreó «leyenda, leyenda» en agradecimiento por su intervención.
La recolección masiva de autógrafos a escala industrial causa preocupación
Aunque el exdefensa Patrice Evra reveló anteriormente que Sir Alex Ferguson reprendió célebremente a su plantilla por ignorar a los aficionados durante una gira de pretemporada, el panorama actual ha cambiado. Los cazadores de autógrafos profesionales se han convertido en una molestia cada vez mayor en Old Trafford en los últimos años.
Según se informa, el club se ha sentido frustrado por la escala industrial de la recolección de autógrafos, en la que algunas personas acosan a los jugadores únicamente para vender recuerdos firmados y obtener beneficio. Este problema continuado ha hecho comprensiblemente que las estrellas actuales sean más reacias a relacionarse con la gente tras los partidos.
Sobre el terreno de juego, el United disfrutó de un regreso impecable a la acción europea. Los goles en la primera parte de Matheus Cunha, Bruno Fernandes y Benjamin Sesko, seguidos por un tanto de Lisandro Martinez, aseguraron una cómoda victoria sobre los debutantes azerbaiyanos.
- Getty Images Sport
Se avecina un derbi de Mánchester crucial para el Manchester United
El Manchester United no tiene tiempo para recrearse en la distracción extradeportiva del jueves y debe volver rápidamente a sus compromisos nacionales, ya que el domingo le espera un derbi de Mánchester muy esperado. El equipo debe trasladar ahora su implacable forma europea a un enorme duelo de la Premier League contra su rival local más feroz.
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