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VÍDEO: Thomas Tuchel le grita a Djed Spence que «se despierte» en un entrenamiento de la selección inglesa para el Mundial, y el lateral reacciona al clip viral
- AFP
Tuchel exige un alto nivel
Tuchel ha advertido que no tolerará despistes en la concentración de Inglaterra en el Mundial. Un vídeo viral muestra al técnico alemán perdiendo los estribos con Spence durante un ejercicio táctico en Kansas City.
Mientras el equipo se preparaba para su segundo partido de la fase de grupos contra Ghana, Spence dudó en un movimiento y Tuchel reaccionó de inmediato: «¡Djed, despierta! ¡Despierta!», exigiendo máxima concentración.
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Spence responde a un vídeo de entrenamiento que se ha hecho viral
A pesar del tono enérgico de las instrucciones, Spence insiste en que no hay rencor entre él y el exentrenador del Chelsea. El jugador de los Spurs restó importancia al incidente y elogió el enfoque de Tuchel como entrenador. Afirmó: «Sí, creo que es normal. Es un gran entrenador y quiere sacar lo mejor de sus jugadores. Exige un alto nivel y, para este torneo, tenemos que estar preparados, tenemos que ser sinceros. Cada entrenamiento debe ser de alta calidad y eso es lo que él pide. Está bien».
El defensa de 25 años no se ha dejado afectar por la reprimenda pública y ha señalado que la franqueza de Tuchel se aplica a toda la plantilla. Spence admitió: «No me afecta, la verdad. Además, yo no estaba allí; se lo dice a todos. Es parte del juego. Si necesita que haga algo, lo haré».
Spence elogió el ambiente creado por Tuchel: «Es un gran entrenador y un tipo estupendo, muy minucioso. Los chicos lo quieren y respetan. Como dice él, estamos construyendo una familia... Si todos remamos juntos, podemos lograr algo especial. Ha creado un gran ambiente en el grupo».
- Getty Images Sport
Watkins admite que «tuvo suerte»
El delantero del Aston Villa, Ollie Watkins, admitió que cualquier jugador puede sufrir la ira del entrenador si baja el nivel. También bromeó al decir que tuvo suerte de que las cámaras captaran el error de Spence y no el suyo durante la sesión.
Watkins declaró a la prensa: «No tiene miedo de gritarte. Siempre te exige el máximo. Ya lo visteis con Djed: “¡Despierta!”. Tuve suerte de que no fuera yo; cometí un error justo antes que él y acabó gritándole a él... Pero eso demuestra que es un ganador que eleva el listón, y eso es lo que necesitamos».