VÍDEO: Thomas Tuchel le grita a Djed Spence que «se despierte» en un entrenamiento de la selección inglesa para el Mundial, y el lateral reacciona al clip viral

A pesar del tono enérgico de las instrucciones, Spence insiste en que no hay rencor entre él y el exentrenador del Chelsea. El jugador de los Spurs restó importancia al incidente y elogió el enfoque de Tuchel como entrenador. Afirmó: «Sí, creo que es normal. Es un gran entrenador y quiere sacar lo mejor de sus jugadores. Exige un alto nivel y, para este torneo, tenemos que estar preparados, tenemos que ser sinceros. Cada entrenamiento debe ser de alta calidad y eso es lo que él pide. Está bien».

El defensa de 25 años no se ha dejado afectar por la reprimenda pública y ha señalado que la franqueza de Tuchel se aplica a toda la plantilla. Spence admitió: «No me afecta, la verdad. Además, yo no estaba allí; se lo dice a todos. Es parte del juego. Si necesita que haga algo, lo haré».

Spence elogió el ambiente creado por Tuchel: «Es un gran entrenador y un tipo estupendo, muy minucioso. Los chicos lo quieren y respetan. Como dice él, estamos construyendo una familia... Si todos remamos juntos, podemos lograr algo especial. Ha creado un gran ambiente en el grupo».