VÍDEO: Thierry Henry entrena con su novia, Andrea Rajacic, mientras la leyenda del Arsenal luce su físico musculoso

Puede que Henry dejara el fútbol profesional hace más de una década, pero está claro que la dedicación del francés a su oficio no ha disminuido. Lejos de aquel físico esbelto y veloz que aterrorizaba a las defensas de la Premier League, la leyenda de los Gunners ha adoptado una complexión más musculosa y acude con frecuencia al gimnasio para mantener un aspecto definido a medida que se acerca a los 50 años.

El exdelantero compartió en Instagram una rara visión de su régimen de entrenamiento privado, luciendo un chaleco con 10 kg de peso para aumentar la dificultad de su circuito. Las imágenes captaron el inquebrantable espíritu competitivo de Henry, demostrando que la disciplina necesaria para alcanzar la cima de este deporte sigue siendo una parte fundamental de su vida cotidiana.