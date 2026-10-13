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VÍDEO: «¡Te veo más que a mi mujer!». Erling Haaland bromea con un cámara mientras el Manchester City golea al Liverpool en medio de la amenaza de sanciones
El Manchester City arrolla al Liverpool tras una expulsión
El Manchester City logró una contundente victoria a domicilio por 3-0 ante el Liverpool y se mantuvo con tres puntos de ventaja sobre el Arsenal en lo más alto de la Premier League. El partido se decantó claramente a favor de Enzo Maresca cuando el árbitro Chris Kavanagh expulsó al centrocampista local Ryan Gravenberch.
Solo tres minutos después de la tarjeta roja, el delantero noruego de 26 años marcó el primer gol. Tras el pitido final, el atacante aplaudió con entusiasmo a los aficionados desplazados, situados en la parte baja de la grada Anfield Road, antes de dirigirse al túnel de vestuarios.
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Mientras salía del campo para saludar a miembros del cuerpo técnico del Manchester City, entre ellos el portero suplente Marcus Bettinelli y el entrenador de jugadas a balón parado James French, un cámara insistente llamó la atención del delantero. Tras felicitarle con un «Gran gol, amigo. Gran gol», Haaland reconoció enseguida aquella cara conocida.
«Estás en todas partes, tú», dijo Haaland entre risas, a lo que el cámara respondió entusiasmado: «¡Sí!».
El prolífico goleador remató la broma: «Te veo más que a mi pareja». El cámara no pudo más que reírse y darle la razón: «Lo sé, sí, sí, sí...».
Haaland lleva cinco años de relación con su pareja, la exfutbolista Isabel Haugseng Johansen, desde su etapa en el Borussia Dortmund. La pareja también tiene un hijo pequeño, nacido en diciembre de 2024.
El veredicto de culpabilidad se cierne sobre el Etihad
La contundente actuación en Anfield supuso el primer partido del City desde que una comisión independiente lo declarara culpable de graves infracciones financieras de la Premier League cometidas a lo largo de nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18. Pese a las severas sanciones que podría afrontar, entre ellas el descenso o la expulsión de la máxima categoría, el ambiente en el equipo seguía siendo desafiante.
Antes del trascendental duelo en Merseyside, Haaland mostró públicamente su apoyo al club de Mánchester. Animó a los aficionados a limitarse a «disfrutar del camino», en sintonía con la firme postura de los propietarios del club de Abu Dabi. El City sigue defendiendo su inocencia y ha recurrido oficialmente la decisión de la comisión.
- AFP
Se avecina un proceso de apelación crucial
Mientras la plantilla de Maresca se centra en mantener su inicio perfecto en la Premier League y defender sus tres puntos de ventaja sobre el Arsenal, la directiva del club afronta una batalla legal decisiva.
Sir Gary Hickinbottom, presidente del panel judicial, supervisará una próxima audiencia ante la comisión de apelaciones. Este proceso decisivo determinará si se admite o se desestima el amplio recurso del City y marcará en gran medida el futuro del club a largo plazo.
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