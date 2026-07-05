VÍDEO: ¡Tambores, trompetas y fuegos artificiales! Así intentaron los aficionados mexicanos perturbar el sueño de Harry Kane, Declan Rice y la selección inglesa antes del partido de octavos de final del Mundial

Antes del partido, Tuchel admitió que él y sus jugadores ya sentían la altitud de Ciudad de México.

«Lo notamos [la altitud], aunque no entrenemos», declaró Tuchel a los periodistas. «He tenido un ligero dolor de cabeza en la habitación del hotel durante todo el día y no he dormido tan bien como los días anteriores, pero nada que no se pueda soportar o a lo que no se pueda adaptar.

«Los jugadores lo notaron al inicio del entrenamiento, pero conforme avanzaba la sesión lo llevaron mejor. Es lo que hay; adaptarnos físicamente es imposible, pero llegamos un día antes para vivirlo ya y que mañana no sea todo nuevo».

Tuchel añadió: «No es casualidad que México suela empezar sus partidos en casa con mucha fuerza, muy al ataque y de forma muy agresiva, porque creo que los primeros 15-20 minutos serán quizá los más duros para nosotros. Una vez que superemos eso —y hoy ya lo hemos experimentado un poco—, creo que estaremos en una buena posición».