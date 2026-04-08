El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli de Yeda, batió otro récord histórico al marcar contra el Al-Fayha en la Liga Roshen de Arabia Saudí.
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Vídeo: Supera a Ronaldo y Al-Soma... Iván Toney hace historia con su gol 50
Gol de Ivan Toney
Ivan Toney abrió el marcador para el Al-Ahli en el minuto 36 del partido contra el Al-Fayha, disputado este miércoles en el estadio de la ciudad deportiva de Al-Majma'a, en la 29.ª jornada de la Liga Roshen.
El inglés aprovechó un centro raso del francés Enzo Milot y envió el balón a la red con maestría.
Máximo goleador de la Liga Saudí
El gol fue el número 27 de Tony en la Liga Roshen, lo que lo sitúa líder en la clasificación de goleadores, un gol por encima del mexicano Julián Quionnes, del Al-Qadsia, y cuatro por encima del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nasr.
El inglés lucha por ganar el título de goleo que Ronaldo obtuvo en las dos temporadas anteriores.
El Trono de Al-Suma
Tony igualó el récord de Omar Al-Soma, quien con 27 goles en la temporada 2015-2016 era el máximo anotador del Al-Ahli en una sola campaña de la Liga Saudí.
Gol número 50
Iván Toney llegó a 50 goles en la Liga Saudí Roshen en solo dos temporadas, tras anotar 23 la pasada.
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