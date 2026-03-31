VÍDEO: «Se ha gastado una FORTUNA»: Gerard Piqué insta a los jugadores del Manchester United a asumir su responsabilidad y se pregunta si los «Diablos Rojos» están preparados para luchar por los títulos de la Premier League y la Liga de Campeones

El excentral, que jugó tanto en el United como en el Barcelona durante su carrera como futbolista, continuó con su análisis y añadió: «Los jugadores son los que están sobre el terreno de juego y son ellos quienes deben conseguir resultados. Ya han pasado varios años con diferentes entrenadores, así que, en algún momento, los jugadores deben asumir su responsabilidad». Sus comentarios reflejan los enormes compromisos financieros que el club ha asumido en los últimos años. Según Transfermarkt, la plantilla actual tiene un valor de mercado de 754,15 millones de euros. Esto viene precedido de gastos masivos en fichajes individuales, entre los que se incluyen Paul Pogba, Antony y Harry Maguire, pero estas costosas incorporaciones han tenido, en gran medida, dificultades para conseguir títulos de forma consistente.



