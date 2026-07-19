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VÍDEO: Se calientan los ánimos y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, debe frenar una trifulca tras la primera victoria de España en un Mundial en 16 años
- AFP
Un partido polémico desde el principio
La final entre España y Argentina registró casi 50 faltas; La Albiceleste recibió cuatro tarjetas amarillas y Enzo Fernández fue expulsado en el último suspiro del añadido. El encuentro, más físico que vistoso, priorizó la fuerza sobre el espectáculo.
España ganó 1-0 en la prórroga con gol de Ferran Torres. Al final, varios argentinos se fueron a por los rivales hasta que Scaloni calmó a los suyos.
- Getty Images Sport
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Inmediatamente después del partido se produjo una trifulca en el campo.
Aquí tienes otra perspectiva.
- AFP
Motivo para sentirse frustrado
El juego agresivo de Argentina no generó ocasiones: pasó 105 minutos sin disparar y acabó con dos tiros, ninguno a puerta. Además, apenas sumó ocho toques en el área española.
La Roja, en cambio, realizó 20 disparos —12 a puerta— y sumó 31 toques en el área rival.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
España celebra su primer título mundial desde 2010, mientras que en Argentina aún se pregunta si Lionel Messi seguirá con la selección.
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