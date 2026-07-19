Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

Traducido por

VÍDEO: Se calientan los ánimos y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, debe frenar una trifulca tras la primera victoria de España en un Mundial en 16 años

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Scaloni

La tensa final del Mundial entre España y Argentina se convirtió en caos tras el pitido final que dio el título a La Roja. Varios jugadores de La Albiceleste intentaron enfrentarse a los campeones sobre el césped, y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, tuvo que mediar para frenar los altercados.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Un partido polémico desde el principio

    La final entre España y Argentina registró casi 50 faltas; La Albiceleste recibió cuatro tarjetas amarillas y Enzo Fernández fue expulsado en el último suspiro del añadido. El encuentro, más físico que vistoso, priorizó la fuerza sobre el espectáculo.

    España ganó 1-0 en la prórroga con gol de Ferran Torres. Al final, varios argentinos se fueron a por los rivales hasta que Scaloni calmó a los suyos.

    • Anuncios
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mira los vídeos

    Inmediatamente después del partido se produjo una trifulca en el campo.

    Aquí tienes otra perspectiva.



  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Motivo para sentirse frustrado

    El juego agresivo de Argentina no generó ocasiones: pasó 105 minutos sin disparar y acabó con dos tiros, ninguno a puerta. Además, apenas sumó ocho toques en el área española.

    La Roja, en cambio, realizó 20 disparos —12 a puerta— y sumó 31 toques en el área rival.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    España celebra su primer título mundial desde 2010, mientras que en Argentina aún se pregunta si Lionel Messi seguirá con la selección.