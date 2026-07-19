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VÍDEO: Se caldean los ánimos y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, debe poner fin a una trifulca tras la primera victoria de España en un Mundial en 16 años
- AFP
Un partido polémico desde el principio
La final España-Argentina registró casi 50 faltas. La Albiceleste recibió cuatro amarillas y Enzo Fernández fue expulsado en la prórroga. El espectáculo quedó atrás ante la intensidad del choque.
Tras el pitido final, varios argentinos se abalanzaron sobre sus rivales, hasta que Scaloni intervino para evitar más agresiones.
- Getty Images Sport
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Inmediatamente después del partido se produjo una trifulca en el campo.
Aquí tienes otra perspectiva.
- AFP
Motivo para sentirse frustrado
La agresividad de Argentina no creó peligro: tardó 105 minutos en disparar y acabó con dos intentos, ninguno entre los tres palos. Además, apenas sumó ocho toques en el área española.
La Roja, en cambio, realizó 20 disparos —12 a puerta— y sumó 31 toques en el área rival.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
España celebra su primer título mundial desde 2010. Argentina aún no sabe si Lionel Messi seguirá con la selección.
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