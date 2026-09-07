El club Al-Riyadh recibió un duro golpe con la lesión de su estrella egipcia Mahmoud Hassan Trézéguet, durante el partido que se disputa la noche del lunes ante Al-Khaleej (0-0) en la quinta jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

Trézéguet abandonó el terreno de juego en el minuto 14, tras una fuerte entrada del jugador de Al-Khaleej Boubacar Kouyaté, y el extremo egipcio cayó sobre el césped durante dos minutos, hasta que el cuerpo médico decidió sustituirlo.

El rostro de Trézéguet reflejó tristeza por la fuerte lesión que sufrió, y salió llorando del terreno de juego, en medio del consuelo del cuerpo técnico del Al-Riyadh.