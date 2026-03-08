VÍDEO: Ryan Reynolds se reúne con Behdad Eghbali, copropietario del Chelsea, mientras el Wrexham recibe el mensaje «compénsalo en la Premier»

El equipo de Liam Rosenior se vio envuelto en una auténtica batalla campal contra su rival de categoría inferior. El Wrexham se adelantó en dos ocasiones gracias a Sam Smith y Callum Doyle, lo que obligó a los visitantes a recurrir a su superioridad individual para evitar una sorpresa monumental. Fue necesario un gol en los últimos minutos de Josh Acheampong para forzar la prórroga de 30 minutos, en la que Alejandro Garnacho y Joao Pedro finalmente decidieron el partido contra un equipo local agotado y con diez jugadores tras la tarjeta roja a George Dobson.

A pesar del resultado, Reynolds estaba radiante de orgullo por el rendimiento de su equipo. Reflexionando sobre el meteórico ascenso del club desde la sonada adquisición, la estrella de Hollywood compartió sus emociones en las redes sociales. Reynolds publicó en X: «Hace tres años esta semana, luchamos contra el Maidenhead United hasta conseguir un empate. Hoy hemos llevado al Chelsea a la prórroga. Estoy increíblemente orgulloso del rendimiento del Wrexham hoy».

El entrenador del Chelsea, Rosenior, no tardó en reconocer la dificultad de la tarea a la que se enfrentaba su equipo rotado en el norte de Gales. El técnico admitió que su equipo necesitaba dar un paso más para superar el intenso ambiente y la valentía táctica de los locales. Elogió al equipo de la Championship y señaló que la magia de la competición estaba muy presente en el Racecourse Ground durante los 120 minutos de batalla.

Rosenior declaró: «Esa es la razón por la que la FA Cup es lo que es. Creo que estuvieron magníficos. Magníficos en su energía, en su valentía en la presión y en su juego. Entonces tuvimos que estar a un nivel muy, muy alto. Nos presionó durante todo el partido un equipo muy bueno. También hay que demostrar carácter».