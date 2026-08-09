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Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: Rodrigo De Paul rinde homenaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre Jorge con una emotiva celebración en la Leagues Cup

L. Messi
R. De Paul
Inter Miami CF
Monterrey
Leagues Cup

Rodrigo De Paul dejó un momento de magia sobre el césped y un gesto conmovedor fuera de él durante el reciente duelo del Inter Miami en la Leagues Cup ante Monterrey. El centrocampista aprovechó su gol para enviar un poderoso mensaje de apoyo a su amigo íntimo y compañero Lionel Messi en un periodo difícil para el ocho veces ganador del Balón de Oro.

  • Un homenaje especial en el Chase Stadium

    La noticia del fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años afectó profundamente tanto al Inter Miami como a la selección argentina. Messi tuvo que abandonar con urgencia la concentración del Inter Miami para atender asuntos familiares. El capitán, de 39 años, no fue incluido en la convocatoria para el partido contra Monterrey en la Leagues Cup. La estrella argentina viajó de inmediato a su ciudad natal para estar con sus hermanos y su madre durante este tiempo de luto. Hizo el viaje lo más rápido posible después de recibir la triste noticia desde el Sanatorio Centro de Rosario.

    Tras marcar el primer gol para el Inter, De Paul renunció a una celebración tradicional y optó por enviar un mensaje de hermandad y consuelo a su capitán. El gol llegó tras una jugada de equipo iniciada por el experimentado brasileño Casemiro, que encontró a De Paul en la frontal del área. El argentino no dudó y sacó un disparo preciso que acabó en el fondo de la red para poner el 1-0. Inmediatamente después de marcar, De Paul se quitó la camiseta para mostrar que llevaba debajo la icónica camiseta con el número 10 de Lionel Messi. Sin embargo, el Inter se vio obligado a reconocer la resistencia de su rival, que logró remontar el partido y provocar la derrota por 2-1 del Inter Miami.

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  • Trágica pérdida para la familia Messi

    Jorge murió el viernes en su ciudad natal, Rosario, tras un importante periodo de mala salud. Messi, acompañado por su mujer y sus hijos, regresó a Argentina el sábado para darle su último adiós y apoyar a su madre, Celia Cuccittini, y a sus hermanos en este momento increíblemente difícil para la familia.

    La confirmación de la noticia llegó a través de un emotivo comunicado de Newell's Old Boys, el club donde Lionel comenzó su camino y del que Jorge fue seguidor durante toda su vida. El club expresó su profundo pesar y reconoció el papel vital de Jorge en la carrera del ocho veces ganador del Balón de Oro. Aunque la causa concreta de la muerte no se ha revelado oficialmente, se entiende que había estado bajo supervisión médica durante varios meses a medida que su estado empeoraba.

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  • Jorge MessiGetty Images

    Un legado entre bastidores

    Jorge fue mucho más que un padre para Lionel; fue el arquitecto del imperio empresarial y de la estructura profesional que permitió a su hijo centrarse por completo en el fútbol. Desde los primeros días, cuando negoció el primer contrato de Lionel con el Barcelona en una servilleta de papel, hasta gestionar sus movimientos de alto perfil más adelante en su carrera, Jorge siguió siendo la figura de mayor confianza en el círculo más cercano del jugador. Su ausencia se sentirá profundamente no solo por su familia, sino por toda la comunidad deportiva que fue testigo de la relación entre padre e hijo.

    Mientras Messi se toma una excedencia para estar con sus seres queridos en Rosario, los homenajes han comenzado a llegar de todo el mundo. Excompañeros, clubes rivales y organismos rectores han enviado mensajes de condolencia a la familia Messi.

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