VÍDEO: Rodrigo De Paul rinde homenaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre Jorge con una emotiva celebración en la Leagues Cup

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años afectó profundamente tanto al Inter Miami como a la selección argentina. Messi tuvo que abandonar con urgencia la concentración del Inter Miami para atender asuntos familiares. El capitán, de 39 años, no fue incluido en la convocatoria para el partido contra Monterrey en la Leagues Cup. La estrella argentina viajó de inmediato a su ciudad natal para estar con sus hermanos y su madre durante este tiempo de luto. Hizo el viaje lo más rápido posible después de recibir la triste noticia desde el Sanatorio Centro de Rosario.

Tras marcar el primer gol para el Inter, De Paul renunció a una celebración tradicional y optó por enviar un mensaje de hermandad y consuelo a su capitán. El gol llegó tras una jugada de equipo iniciada por el experimentado brasileño Casemiro, que encontró a De Paul en la frontal del área. El argentino no dudó y sacó un disparo preciso que acabó en el fondo de la red para poner el 1-0. Inmediatamente después de marcar, De Paul se quitó la camiseta para mostrar que llevaba debajo la icónica camiseta con el número 10 de Lionel Messi. Sin embargo, el Inter se vio obligado a reconocer la resistencia de su rival, que logró remontar el partido y provocar la derrota por 2-1 del Inter Miami.