La derrota ante el Everton viene a agravar una semana desastrosa para el Chelsea. A mediados de semana, el París Saint-Germain los eliminó de la Liga de Campeones, tras caer por un marcador global de 8-2 ante el vigente campeón en los octavos de final. Además, los Blues han sido sancionados con una prohibición de nueve meses para fichar a jugadores de la cantera, además de una multa de 10,75 millones de libras (13,7 millones de dólares) por infringir las normas de la competición cuando Roman Abramovich era propietario del club.

Rosenior admitió antes del partido que había sido una semana dura. Declaró a los periodistas: «Cuando pierdes partidos, siempre hay un daño asociado. También estoy yo, estoy aprendiendo sobre el equipo, sobre mí mismo, sobre mi cuerpo técnico y sobre el club. He aprendido mucho esta semana. Hay una resiliencia y una determinación por parte del equipo y mía para enderezar el rumbo. Veremos en las próximas semanas qué pasa, y tengo mucha confianza al respecto.

«Son retos diferentes; todos los entrenadores pasan por momentos como este, por semanas difíciles. Yo ya he vivido etapas complicadas antes. En Estrasburgo perdimos partidos. Pero siempre he encontrado la manera de superarlo. Ahora nos encontramos de nuevo en ese punto. Como grupo, tenemos que encontrar la forma de luchar y superar este periodo difícil».