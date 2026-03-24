VÍDEO: ¡Rayan Cherki posa para la cámara! La estrella del Manchester City dedica una sonrisa pícara a los fotógrafos mientras finge estar lesionado tras una entrada de Ben White en la victoria en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal

La final de la Carabao Cup dio un giro cómico inesperado cuando Cherki decidió convertir una falta táctica en un fenómeno de las redes sociales. Tras ser derribado por una fuerte entrada deslizante del defensa del Arsenal White, el mediapunta del Manchester City permaneció tendido en el césped, agarrándose la pierna en lo que parecía un gran dolor.

Mientras el equipo médico se preparaba para intervenir, el exjugador del Lyon rompió de repente su actuación. Al ver una cámara junto al campo, Cherki dejó de fingir dolor para esbozar una amplia sonrisa pícara y hacer un gesto juguetón directamente a la cámara antes de volver a su estado de «lesionado».