VÍDEO: «¡Qué gracioso eres!» - Mira la respuesta sarcástica de Pep Guardiola al periodista que le preguntó si se pondría una camiseta del West Ham

La lucha por el título de la Premier League entra en su fase decisiva, con el Manchester City pisándole los talones al líder, el Arsenal. El equipo de Guardiola está a cinco puntos, pero tiene un partido menos que podría cambiar el equilibrio al final de la temporada.

La visita del Arsenal al West Ham acapara miradas, y sus rivales confían en que los Hammers le arrebaten puntos al líder. En la rueda de prensa previa, preguntaron en broma a Guardiola si se pondría la camiseta del West Ham para animarlos; el técnico del City lo descartó de inmediato, pues solo piensa en el partido que aún debe jugar su equipo.