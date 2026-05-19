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VÍDEO: ¡Que empiece la fiesta! Los aficionados del Arsenal se reúnen en el Emirates Stadium para celebrar con banderas y bengalas el título de la Premier League
Escenas de locura en el Emirates
Usuarios de redes compartieron vídeos en los que se ve a los aficionados del Arsenal acudir al Emirates Stadium para celebrar su histórico triunfo. Las imágenes muestran un mar de aficionados eufóricos que iluminan el cielo nocturno del norte de Londres con bengalas rojas, cantan al unísono y ondean las banderas del club. Estos vídeos virales reflejan el ambiente abrumador de una afición que se reúne en masa por toda la capital. La fiesta espontánea en las calles pone fin a una larga espera por la gloria nacional.
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El City tropieza en Bournemouth
El equipo de Mikel Arteta se proclamó campeón gracias a que el Manchester City pinchó contra el Bournemouth (1-1) en el Vitality Stadium. El empate dejó al City a cuatro puntos de los Gunners a una jornada del final. El joven francés Eli Junior Kroupi sorprendió al City con un golazo, y aunque Erling Haaland empató al final, no bastó. Este tropiezo le dio al Arsenal el título y puso fin al dominio nacional de Guardiola sin necesidad de un desenlace dramático.
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El fin de una espera de 22 años
Esta coronación histórica pone fin a 22 años sin título de liga. El último éxito del gigante londinense fue en 2003-04, cuando los legendarios «Invincibles» de Arsène Wenger terminaron invictos. Generaciones de aficionados esperaron su regreso. Tras años de intentos frustrados y duros duelos contra City y Liverpool, el liderazgo de Arteta permite a este grupo resistente escribir su propia gloria.
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En busca del doblete definitivo
El Arsenal visita este domingo al Crystal Palace para dar una gloriosa vuelta de honor, jugando por fin con total libertad. Los recién coronados campeones están a un paso de lograr un doblete histórico, pues el 30 de mayo se medirán al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones en Budapest.