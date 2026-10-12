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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: primer triunfo en la Élite de Asia, el Al Ahli apaga el entusiasmo del Al Wasl en Zabeel

Match report
Al-Wasl vs Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
AFC Liga de Campeones
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita

El Raqi controla el curso del partido y cumple con la misión

El Al Ahli saudí arrancó un emocionante triunfo por 3-1 en el terreno de su anfitrión, el Al Wasl emiratí, este lunes por la noche, en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite, en el estadio Zabeel, en Dubái.

El Al Ahli firmó hoy su primera victoria asiática, después de haber empatado a un gol con el Pakhtakor uzbeko en el estreno de la fase de liga.

El partido vivió varios altibajos y una emoción derivada de los intentos de ambos equipos por decidir el encuentro, así como del ardor de los jugadores, que se encararon en varias ocasiones. Las intervenciones del videoarbitraje también tuvieron un gran efecto a la hora de elevar al máximo la temperatura del choque, especialmente en la primera mitad.

El Al Ahli tomó la iniciativa, ya que se adelantó primero por medio de Roger Ibáñez, en el minuto 20, para después recibir el gol del empate en el tiempo añadido de la primera mitad, obra de Pedro Malheiro, en el minuto 45+4.

Trincao devolvió luego la ventaja a su equipo, el Al Ahli, en la segunda mitad, en el minuto 58, antes de que el suplente Firas Al Buraikan sentenciara el enfrentamiento con un tercer gol en el minuto 90+2, tras un partido que presenció ocasiones peligrosas para ambos equipos, entre ellas dos balones que se estrellaron en los postes.


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  • El Al Ahly libera pronto la presión del Al Wasl con un cabezazo de Ibáñez

    El Al Wasl comenzó el partido con presión ofensiva, y Nicolás Giménez estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 4, pero el portero del Al Ahli, Abdulrahman Al Sanbi, detuvo su remate desde corta distancia.

    Momentos después, el disparo de Siaka Sidibé se fue por encima del travesaño tras un pase de Mehdi Taremi, mientras que los locales consiguieron un saque de esquina en el minuto 5.

    El Al Ahli respondió con un intento de Eduard Spertsyan en el minuto 19, que el portero del Al Wasl, Dinko Horkaš, desvió a saque de esquina.

    Y del siguiente saque de esquina, el Al Ahli se adelantó en el minuto 20, después de que Roger Ibáñez saltara a un centro de Trincão y colocara el balón de cabeza en la escuadra inferior derecha del portero del Al Wasl, Dinko Horkaš.



    El Al Ahli estuvo cerca de ampliar su ventaja en el minuto 29, cuando Spertsyan lanzó un remate con su pierna izquierda desde el costado izquierdo dentro del área, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo.

    Los intentos continuaron después, antes de que el partido se detuviera para la pausa de hidratación en el minuto 32.

    Tras la reanudación del juego, se anuló un intento del Al Ahli por fuera de juego en el minuto 36, y luego Trincão desperdició una ocasión desde dentro del área en el minuto 38, después de recibir un pase de Ivan Toney y disparar junto al poste. En el minuto 40, Adrielson, defensa del Al Wasl, recibió una tarjeta amarilla, antes de una revisión del videoarbitraje que mantuvo la decisión sin cambios.

    Tres minutos después, Adrielson cayó en fuera de juego durante otro intento de los locales. El árbitro catarí Abdulrahman Al Jassim concedió siete minutos de tiempo añadido, y el Al Wasl logró igualar durante ese lapso, en el minuto 45+4, cuando Pedro Malheiro lanzó un potente disparo con su pierna derecha desde fuera del área, que el portero Al Sanbi no pudo despejar y tocó con la mano, antes de que el balón entrara en la red, devolviendo el partido al punto de partida.

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  • Trincão devuelve la delantera al Al Ahli y el poste se resiste al Al Wasl

    Con el inicio de la segunda parte, Al Wasl realizó un cambio dando entrada a Sasa Ivkovic en lugar de Adrielson, mientras que Al Ahli dio paso a Artem Bondarenko por Ziyad Al Johani.

    Tras un saque de esquina para Al Ahli en el minuto 46, Ibáñez remató de cabeza un centro de Spertsyan en el minuto 47, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño. En el minuto 52, Saeed Baatiyah estuvo cerca de marcar con un disparo desde un ángulo complicado a la derecha del área, tras un pase de Toney, pero el balón pasó junto al poste.

    Ambos equipos intercambiaron faltas durante los minutos siguientes, antes de que Al Ahli recuperara la ventaja en el minuto 58, con un gol de Trincao, quien ejecutó un disparo con rosca con la izquierda desde el costado derecho dentro del área y colocó el balón en el ángulo derecho de la portería de Al Wasl, para poner el 2-1.


    Inmediatamente después del gol, Al Ahli hizo un cambio con la salida de Ivan Toney y la entrada de Firas Al Buraikan, mientras que Al Wasl respondió con dos cambios en el minuto 59, dando entrada a Cameron Puertas por Siaka Sidibé y a Leandro Spadaccio por Brian Palacios.

    Al Wasl estuvo a punto de lograr el empate en el minuto 63, cuando Serginho disparó desde dentro del área, pero el balón golpeó en el poste derecho, tras un pase de Puertas.



    Un minuto más tarde, la defensa de Al Ahli bloqueó un disparo de Spadaccio, antes de que Pedro Malheiro desperdiciara otra ocasión en el minuto 67 con un remate desde fuera del área que se fue por encima de la portería.

    En el minuto 68, Al Wasl dio entrada a Renato Júnior en lugar de Nicolás Giménez, mientras que Ibrahim Diaby entró con Al Ahli por Eduard Spertsyan. Un minuto después, el partido se detuvo por la lesión de Saleh Abu Al Shamat, quien abandonó el campo en el minuto 75 para ser reemplazado por Mohammed Sulaiman.

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  • El Buraikan asesta el golpe de gracia

    El juego se reanudó tras interrupciones consecutivas, y Al Wasl consiguió un saque de esquina en el minuto 76, antes de que el partido se detuviera para la hidratación en el minuto 77. Después de la reanudación, Matheus Saldanha ingresó en las filas de Al Wasl en lugar de Mehdi Taremi en el minuto 79, mientras que Bondarenko cayó en posición adelantada durante un intento del Al Ahli.

    Hugo remató con su pierna izquierda desde fuera del área en el minuto 81, pero el balón pasó junto al poste, antes de que Serginho recibiera una falta en el minuto 83, tras una entrada de Ibrahim Diaby, que fue amonestado con tarjeta amarilla por ello.

    En el minuto 86, el árbitro señaló una falta a favor de Serginho después de una entrada de Saeed Baataya, y luego el partido se detuvo en el minuto 87 para atender a Abdulrazzaq Boubola, jugador de Al Wasl.

    Y mientras Al Wasl buscaba el empate en los últimos minutos, el Al Ahli dio el golpe definitivo en el minuto 90+2, cuando el máximo goleador de la "Copa del Golfo 27", Firas Al Buraikan, marcó el tercer gol.

    Al Buraikan recibió un pase largo que lo dejó frente al portero de Al Wasl, se acomodó el balón y remató hacia la portería, para que tocara la mano del guardameta y acabara en la red, confirmando la victoria del Al Ahli por 3-1.

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