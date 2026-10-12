El Al Ahli saudí arrancó un emocionante triunfo por 3-1 en el terreno de su anfitrión, el Al Wasl emiratí, este lunes por la noche, en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite, en el estadio Zabeel, en Dubái.

El Al Ahli firmó hoy su primera victoria asiática, después de haber empatado a un gol con el Pakhtakor uzbeko en el estreno de la fase de liga.

El partido vivió varios altibajos y una emoción derivada de los intentos de ambos equipos por decidir el encuentro, así como del ardor de los jugadores, que se encararon en varias ocasiones. Las intervenciones del videoarbitraje también tuvieron un gran efecto a la hora de elevar al máximo la temperatura del choque, especialmente en la primera mitad.

El Al Ahli tomó la iniciativa, ya que se adelantó primero por medio de Roger Ibáñez, en el minuto 20, para después recibir el gol del empate en el tiempo añadido de la primera mitad, obra de Pedro Malheiro, en el minuto 45+4.

Trincao devolvió luego la ventaja a su equipo, el Al Ahli, en la segunda mitad, en el minuto 58, antes de que el suplente Firas Al Buraikan sentenciara el enfrentamiento con un tercer gol en el minuto 90+2, tras un partido que presenció ocasiones peligrosas para ambos equipos, entre ellas dos balones que se estrellaron en los postes.



