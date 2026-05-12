VÍDEO: ¿Preparándose para el aluvión de goles del Arsenal? Los porteros del PSG han sido grabados entrenando con escudos de rugby antes de la final de la Liga de Campeones

A pocos días de la final de la Liga de Campeones en Budapest, el PSG no deja nada al azar en su búsqueda de un segundo título europeo consecutivo. Los campeones, que golearon 5-0 al Inter en la final anterior, se medirán a un Arsenal de Mikel Arteta experto en jugadas a balón parado.

Para contrarrestarlo, Luis Enrique ha introducido un «extraño» ejercicio con escudos de rugby.

Las imágenes del campo de entrenamiento del PSG muestran al cuerpo técnico usando esos escudos para empujar y obstaculizar a los porteros mientras intentan atrapar balones altos, en un claro intento de simular el ambiente físico y abarrotado del área pequeña que los Gunners explotan con tanta eficacia.



