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VÍDEO: ¿Preocupación por la lesión de Jude Bellingham? La estrella inglesa habla de un problema antiguo que se creía resuelto tras la cirugía
Las alarmas suenan para los Tres Leones
En un tenso partido de cuartos de final del Mundial en el Hard Rock Stadium, una imagen familiar alarmó a los aficionados ingleses: las cámaras captaron a Bellingham haciendo muecas de dolor y agarrándose el hombro izquierdo tras una dura entrada. El equipo médico lo observó desde el banquillo mientras él intentaba sobreponerse.
Durante la pausa de hidratación del minuto 30, mientras Tuchel daba instrucciones, Bellingham habló con el fisioterapeuta señalando el hombro. Ya en la entrevista pospartido, volvió a tocárselo.
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Historia de cómo he seguido jugando a pesar del dolor
El internacional inglés ya había reconocido sus remordimientos por cómo gestionó la lesión de hombro. Antes de operarse en verano, admitió haber jugado con dolor durante mucho tiempo para no perderse partidos clave con el club y la selección. También reconoció que el miedo a volverse a lesionar le había impedido rendir al máximo.
«La lesión en el hombro afectó mucho al resto de mi cuerpo. No sentía mucho dolor, pero saber que podía volver a dislocarme al caer me impedía rendir al máximo. El año pasado me hizo comprender que no podía dar por sentada la victoria. Ahora estoy mejor físicamente y puedo volver a mi nivel habitual», explicó.
- AFP
Argentina y Messi esperan en Atlanta
El camino a la gloria se complica para los Tres Leones: un titán del fútbol les espera. Tras pasar a semifinales, Inglaterra viajará a Atlanta para medirse a Lionel Messi y Argentina. El equipo médico trabaja sin descanso para que Bellingham, de 20 años, esté listo. Con nueve de sus doce goles con Inglaterra marcados en grandes torneos, es, sin duda, el «hombre de todos los momentos» para Tuchel.
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